Prospek Pasar Mingguan: NFP, OPEC & PDB Menjadi Pusat Perhatian

November 30, 2021 06:32

Sementara varian baru Omicron Covid akan mendominasi tema pasar minggu ini, ada beragam berita pengumuman ekonomi penting yang juga dijadwalkan.

Dolar Kanada (CAD) akan menjadi sorotan dengan data PDB yang akan dirilis pada hari Selasa dan angka ketenagakerjaan pada hari Jumat. CAD adalah salah satu mata uang dengan kinerja terbaik sebelum aksi jual komoditas mata uang minggu lalu dan jatuhnya harga minyak.

Sebagian besar pasar akan berfokus pada pengumuman penting AS minggu ini yang mencakup data PMI Mnufaktur ISM pada hari Rabu dan angka Non-Farm Payroll pada hari Jumat. Dolar AS telah menjadi pemain terbaik dalam beberapa minggu terakhir karena kenaikan tingkat suku bunga yang ditetapkan lebih cepat.

Indeks pasar saham global menderita penurunan sehari terbesar tahun ini karena ketukan sekitar varian Omricon Covid yang membuat investor mencari jalan keluar. Artinya perlindungan yang aman kemungkinan juga akan menjadi fokus minggu ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals

Radar Trader – Non-Farm Payroll (NFP) AS

Pada hari Kamis 3 Desember pukul 1.20 GMT, Biro Statistik Tenaga Kerja akan merilis laporan tingkat pengangguran, pendapatan rata-rata per jam dan perubahan pekerjaan non-farm. Data terkait pekerjaan biasanya adalah hal besar bagi mata uang karena ia menentukkan kesehatan dalam ekonomi.

Laporan ketenagakerjaan AS beragam tahun ini, walaupun data lainnya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun, pukulan NFP besar bulan lalu mengakibatkan naiknya ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat karena pasar tenaga kerja mulai pulih.

Hal ini membawa kenaikan pada dolar AS, dengan mata uang komoditas menanggung beban kekuatan dolar AS dan sentimen risiko umum dari varian Omicron Covid.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan– Rentang data: dari 1 Juli 2013 hingga 27 November 2021, dilakukan pada 27 November 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Indeks dolar AS telah bertahan dalam rentang perdagangan jangka panjang sejak 2014. Pada awal tahun ini, harga memantul dari level support lebih rendah dan telah naik sejak saat itu. Ia juga telah menembus garis resistance utama dan diperdagangkan pada level yang sama sebelum dimulainya pandemi.

Sementara pergerakan ke atas dalam dolar AS bisa dibilang menggeliat, tren naik jangka panjangnya masih utuh. Sementara euro dan pound Inggris juga telah bergerak lebih rendah terhadap dolar AS, mata uang komoditas akan menjadi perhatian jika penguatan dolar AS terus berlanjut (AUD, CAD, NZD, ZAR).

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global terpukul pekan lalu setelah perjalanan yang relatif mudah selama beberapa bulan terakhir. Kekhawatiran terhadap penyebaran varian Omicron Covid mengguncang semua aset berisiko di seluruh dunia.

Koreksi pada indeks saham global memang sudah lama ditunggu-tunggu. Hal ini mungkin hanyalah kemunduran yang dicari oleh investor jangka panjang. Waktunya sangat menarik dikarenakan reli musiman akhir tahun yang khas pada ekuitas.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 23 Februari 2021 hingga 27 November 2021, dilakukan pada 27 November 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Dalam prospek pasar mingguan minggu lalu kami menyoroti kegagalan pembeli menembus di atas level harga 4710.00 dan bahwa pergerakan lebih rendah dapat melihat harga kembali menuju rata-rata pergerakan 50 hari (garis merah).

Sekarang ini telah dilakukan, rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari (garis hijau) terlihat menarik dan dapat menjadi level target untuk short seller atau zona masuk untuk dip buyer pada periode jangka panjang.

