Prospek Pasar Mingguan: Non-Farm Payroll AS Jadi Perhatian

Maret 28, 2022 20:03

Sementara sebagian besar pengumuman berita ekonomi yang berdampak besar bulan Maret kini telah berlalu, semua mata tertuju pada laporan Non-Farm payroll AS pada hari Jumat. Dolar AS bervariasi dalam beberapa pekan terakhir karena trader berfokus pada posisi pasar dan beristirahat di safe haven seperti Yen jepang.

Namun, minggu ini kemungkinan besar adalah semua tentang dolar AS dan pasar saham AS dengan laporan Perubahan Ketenagakerjaan Non-Farm ADP pada hari Rabu, Klaim Pengangguran pada hari kamis, laporan Non-Farm Payroll dam PMI Manufaktur hari Jumat.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang beberapa tema global yang mempengaruhi pasar dalam pilihan artikel edukasi berikut ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – Non- Farm Payroll AS

Pada hari Jumat, 1 April pukul 13:30 BST, Biro Statistik Tenaga Kerja akan merilis Upah Rata-rata Per Jam, tingkat Perubahan Ketenagakerjaan Non-Farm dan angka Tingkat Pengangguran terbaru. Ini semua adalah pengumuman ekonomi utama yang mempengaruhi keputusan Federal Reserve tentang tingkat suku bunga dan kebijakan moneter.

Kesehatan ekonomi AS juga bisa menjadi pertanda kesehatan ekonomi global. The Fed baru-baru ini mengejutkan para analis dengan menyatakan bahwa mereka akan melakukan ‘apa pun yang diperlukan’ untuk mendinginkan inflasi. Kenaikan suku bunga tujuh setengah seperempat poin sekarang diperhitungkan dengan ekspektasi suku bunga AS berada di 2.25% pada akhir tahun ini.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan – Rentang data: dari 1 April 2005 hingga 27 Maret 2022, dilakukan pada 27 Maret 2022 pada pukul 19:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik bulanan harga indeks dolar AS yang ditunjukkan di atas menyoroti rentang perdagangan jangka panjang yang telah berkembang di antara dua garis horizontal hitam yang menggambarkan level harga resistance dan support horizontal.

Kenaikan di harga dari dasar rentang perdagangan menyoroti kekuatan dolar AS baru-baru ini yang dimiliki sejak pertengahan tahun lalu. Sementara dolar AS pekan lalu bervariasi, jelas terlihat bahwa dalam jangka panjang masih kuat.

Trader mungkin mencari dolar AS kembali ke puncak rentang perdagangan di sekitar $103.00. Trader dapat berpartisipasi di potensi kekuatan dolar AS dengan shorting pasangan mata uang seperti EURUSD atau GBPUSD.

Jika Anda merasa terinspirasi dan siap untuk berdagang live di pasar, Anda dapat membuka akun trading live dengan mengeklik spanduk di bawah dan mengakses berbagai fitur trading hebat untuk mendukung perjalanan Anda.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Volatilitas di indeks pasar saham global pekan lalu jauh lebih rendah daripada pekan-pekan sebelumnya. Indeks Eropa bernasib paling buruk dengan sedikit penurunan di indeks DAX 40 dan CAC 40. Namun, indeks US bernasib paling baik dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 yang mengakhiri pekan lalu di zona hijau.

Beberapa minggu terakhir berlangsung reli yang mengesankan tetapi sekarang ujian sebenarnya dimulai untuk melihat berapa banyak pembeli tersisa di pasar. Trader mungkin mencari indeks dolar AS kembali ke level harga tertinggi sepanjang masa baru.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian– Rentang data: dari 10 September 2020 hingga 27 Maret 2022, dilakukan pada 27 Maret 2022 pada pukul 18:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

Aksi jual di indeks pasar saham S&P 500 selama beberapa bulan terakhir tampaknya terhenti di pertengahan Maret karena harga mencatat pola aksi harga double bottom. Ini adalah kegagalan bagi harga untuk membuat swing low baru yang menyoroti kelelahan penjual.

Sejak saat itu, pembeli mengambil kendali dan sekarang kita menemukan diri dengan siklus harga tertinggi lebih tinggi dan perdagangan harga di atas MA jangka panjang utama. Jika momentum ini dapat berlanjut, rekor tertinggi baru bisa telrihat jika harga dapat menembus rintangan seperti swing high utama berikutnya di level harga 4,591.00.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan indikator Trading Central Technical Ideas Lookup untuk menemukan ide trading yang dapat ditindaklanjuti pada indeks ini dan ribuan instrumen lainnya di Forex, saham, indeks, komoditas, dan lainnya?

Anda bisa mendapatkan indikator ini sepenuhnya GRATIS di bagian Premium Analytics setelah Anda membuka Akun...

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut: