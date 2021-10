Prospek Pasar Mingguan: ECB, BOC & Pendapatan dalam Fokus

Oktober 25, 2021 22:00

Minggu ini, trader akan fokus pada berbagai pernyataan penting dan konferensi pers bank sentral serta pendapatan perusahaan dari beberapa perusahaan terbesar.

Bank of Canda, Bank of Japan, dan Bank Sentral Eropa semuanya ada di kalender minggu ini. Dolar Kanada telah menjadi mata uang terkuat selama empat minggu terakhir dan kemungkinan berekasi kuat terhadap yang terbaru dari Bank of Canada.

Sementara euro sebagian besar lebih rendah daalam beberapa minggu terakhir, kemungkinan Bank Sentral Eropa akan menyuntikkan beberapa volatilitas ke indeks pasar saham Eropa yang stagnan. Namun, semua mata akan mulai beralih pada pendapatan perusahaan Eropa yang akan dimulai minggu ini setelah pendapatan AS berakhir minggu lalu.

Kalender Forex Mingguan

Radar Trader – Konferensi Pers ECB

Pada hari Kamis 28 Oktober, European Central Bank merilis pernyataan kebijakan moneter terbarunya yang akan disertai oleh konferensi pers pada 1.30 BST. Perekonomian Eropa sedang tidak dalam kondisi baik saat ini.

Gangguan di pasokan, harga energi yang terus meroket, meningkatnya jumlah kasus virus korona di Eropa Timur, perlambatan di Cina, semuanya merupakan perhatian bank – terutama karena Cina merupakan mitra dagang terbesar Eropa.

Dengan ini, kemungkinan presiden ECB Christine Lagarde akan memberikan nada yang lebih suram yang dapat menyebabkan kelemahan lebih jauh di euro dan kemungkinan dorongan untuk indeks saham Eropa.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Bulanan – Rentang data: dari 1 Juli 2013 hingga 24 Oktober 2021, dilakukan pada 24 Oktober 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Harga EURUSD saat ini berada di level support sangat menarik di sekitar 1.1515. Ada beberapa titik balik yang signifikan di sekitar level harga ini pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2020.

Pergerakan di bawah level harga ini dapat membuat EURUSD menguji posisi terendah selama periode pandemi. Sebagian akan bergantung pada nada yang ditunjukkan bank sentral minggu ini, tetapi ini adalah level kunci yang harus diperhatikan.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global meraih keuntungan kecil minggu lalu dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones 30 mecatat tertinggi baru sepanjang masa. Namun, indeks Nasdaq 100 dan Eropa masih diperdagangkan di bawah rekor tertinggi. Investor akan mencari mereka untuk mengejar ketinggalan.

Perhatikan perusahaan-perusahaan berikut yang akan melaporkan minggu ini:

Selasa – Pfizer, AMD, McDonald’s, Microsoft

Rabu – Boeing, Ford, PayPal, Alphabet

Kamis– Lloyds Banking, Volkswagen, Coca-Cola

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 22 Januari 2021 hingga 24 Oktober 2021, dilakukan pada 24 Oktober 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan

Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Grafik harga harian indeks pasar saham S&P 500 yang ditunjukkan di atas masih menyoroti tren naik yang jelas. Sementara penurunan harga selama bulan-bulan musim panas yang biasanya lemah, harga telah datang kembali ke rekor rekor tertinggi baru sepanjang masa minggu lalu.

Meskipun, harga telah memisahkan diri dengan kuat dari rekor sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa harga dapat berjuang di sini karena musim pendapatan berakhir minggu ini. Jika Nasdaq dapat melanjutkan pergerakan ke tertingginya mungkin ada beberapa momentum yang juga tersisa di indeks S&P 500.

Hal ini tentu harus diperhatikan!

