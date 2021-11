Prospek Pasar Mingguan: RBNZ, FOMC & PMI Menjadi Pusat Perhatian

November 23, 2021 01:20

Ini merupakan minggu yang besar untuk euro dengan rilis angka Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur dan jasa Zona Euro pada hari Selasa. Mata uang itu telah menjadi salah satu pemain terlemah dalam beberapa minggu terakhir di tengah kekhawatiran bahwa pembatasan lockdwon baru akan merugikan pertumbuhan ekonomi.

Pada hari Rabu, investor mengharapkan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menaikkan suku bunga dari 0.50%. Pertanyaannya apakah ia akan menjadi kenaikan reguler 25 basis poin atau kenaikan 50 basis poin – ketidakpastian kemungkinan menyebabkan beberapa pergerakan besar dalam dolar Selandia Baru.

Hal utama lainnya yang menjadi fokus untuk minggu ini termasuk risalah rapat FOMC pada hari Rabu, serta libur nasional AS pada hari Kamis.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – PMI Eropa

Pada hari Selasa 23 November, Markit akan merilis angka PMI terbaru untuk Prancis, Jerman dan Zona Euro. Angka manufaktur dan juga jasa ditetapkan untuk penurunan di ketiga wilayah yang dihitung.

Hal ini dapat dimengerti, euro telah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan pada infeksi virus korona dan pembatasan lockdown di Austria dan Belanda kemungkinan merugikan pertumbuhan ekonomi – terlebih jika Jerman mengikutinya.

Mitra dagang terbesar Eropa, Cina, juga mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Kombinasi dari faktor-faktor ini bukan pertanda baik untuk prospek jangka panjang mata uang itu, terutama karena perekenomian AS terus tumbuh.

Source: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Bulanan– Rentang data: dari 1 Mei 2005 hingga 21 November 2021, dilakukan pada 21 November 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Untuk trader yang berbasis tren intraday, pasangan mata uang EURUSD akan berada di daftar pantauan mereka. Dengan pemikiran The Fed untuk menaikkan suku bunga dan ECB mengetahui bahwa ekonomi tidak dapat mengatasi kenaikan, tren kekuatan versus kelemahan yang klasik sedang berkembang.

Garis tren turun jangka panjang dari tertinggi di tahun 2008, 2011, 2014 dan 2018 ditembus di tahun 2020. Ini merupakan kesempatan bagi pembeli untuk menguasai pasar. Setelah dorongan singkat lebih tinggi, harga gagal untuk melanjutkan dan sekarang telah menciptakan siklus rendah lebih rendah dan tinggi lebih rendah.

Jika harga bisa kembali ke bawah garis tren panjang, banyak trader yang akan mulai berfokus pada terendah yang dicapai sebelum pandemi. Ini jauh dari leverl itu, tetapi ini tentu saja merupakan tren yang patut diperhatikan.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global terus menuju ke rekor tertinggi minggu lalu sebelum mundur sedikit pada hari Jumat. Indeks eropa masih mengakhiri pekan dengan lebih tinggi, bahkan dengan sentimen negatif seputar perekonomian Eropa dikarenakan pembatasan lockdown baru.

Nasdaq 100 adalah indeks pasar saham terkuat karena investor terus membangun posisi di bidang teknologi. Manajer dana bingung dengan level tinggi dalam indeks saham, tetapi saat ini pasar berfokus pada perdagangan Tidak Ada Alternatif atau TINA – There Is No Alternative.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 16 Februari 2021 hingga 21 November 2021, dilakukan pada 21 November 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Sementara indeks pasar saham S&P 500 membuat level harga tertinggi sepanjang masa minggu lalu, harga kembali menetap di bawah 4710. Ini telah terbukti sebagai wilayah resistance utama di mana pembeli tidak dapat tutup di atasnya – walaupun mereka telah mencobanya beberapa kali.

Penembusan dan penutupan di atas level harga ini akan menunjukkan tingkat komitmen yang kuat dari pembeli untuk terus membangun posisi pada level tinggi ini. Namun, jika harga dapat menembus terendah minggu lalu kita dapat melihat koreksi lebih lanjut ke bawah kembali ke rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari (garis merah pada grafik di atas).

