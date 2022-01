Prospek Pasar Mingguan: Pendapatan & Inflasi Jadi Pusat Perhatian

Januari 17, 2022 21:45

Semua mata akan tertuju pada musim pendapatan AS minggu ini. Dengan indeks pasar saham AS berjuang sejauh tahun ini, investor akan melihat ke arah pendapatan perusahaan untuk membantu mengangkat sentimen. Beberapa perusahaan yang akan melaporkan minggu ini antara lain Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble dan Netflix.

Kalender ekonomi juga diisi dengan poin data penting minggu ini termasuk laporan harga konsumen (CPI) Inggris dan Kanada pada hari Rabu. Kedua mata uang ini telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik sejauh tahun ini, maka dari itu harapkan tingkat volatilitas yang tinggi didalamnya.

Yen Jepang mengalami aksi jual tajam pada akhir tahun yang membuat laporan prospek Bank of Japan minggu ini lebih penting. Tampaknya bank sentral akan mencatat perubahan haluan dalam ekonomi Jepang tetapi akan menjaga suku bunga di tempatnya.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – Angka CPI Inggris

Pada hari Rabu 19 Januari pukul 7.00 GMT, Kantor Nasional Statistik akan merilis angka inflasi harga konsumen (CPI) Inggris. Para analis memperkirakan kenaikan tahun ke tahun di angka CPI mencapai 5.2%.

Angka CPI dianggap sebagai salah satu poin data terpenting bagi Inggris karena kebijakan moneter bank sentral didasarkan pada pencapaian target inflasi 2%. Faktanya, inflasi adalah salah satu pendorong paling signifikan dari aliran mata uang karena kebanyakan bank sentral menggunakan target inflasi untuk mengatur kebijakan moneter mereka.

Karena angka inflasi Inggris telah berada pada tingkat tinggi untuk beberapa waktu, para trader telah membeli pound Inggris dalam mengantisipasi Bank of England akan segera meningkatkan suku bunga. Itu hanyalah salah satu alasan mengapa pound Inggris telah menjadi salah satu mata uang terkuat tahun ini.

Saat ini, kemungkinan yang tersirat dari kenaikan suku bunga diambil dari data berjangka di atas 75%.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Bulanan– Rentang data: dari 1 Agustus 2013 hingga 16 Januari 2022, dilakukan pada 16 Januari 2022 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik bulanan GBPUSD di atas menunjukkan tren naik jangka panjang untuk sebagian besar paruh kedua tahun 2021 dengan kenaikan baru-baru ini dalam nilai tukar selama lebih dari dua bulan terakhir. Menariknya, kenaikan ini dimulai pada level support horizontal signifikan yang ditunjukkan oleh garis hitam horizontal di sekitar 1.3350.

Jika harga dapat bertahan di atas level tersebut, ada kasus potensi pergerakan ke garis resistance horizontal utama di sekitar 1.4220. Penting untuk mengingat bahwa ini adalah grafik bulanan dan ada kemungkinan perubahan harga yang signifikan pada jangka waktu yang lebih pendek, seperti yang terlihat pada grafik harian.

Banyak trader yang menggunakan indikator analisis teknis seperti indikator moving averages dan price action untuk membantu mengidentifikasi titik balik yang sejalan dengan tren keseluruhan. Anda dapat menemukan banyak dari indikator ini dalam platform trading MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham AS memiliki permulaan yang lesu untuk tahun ini dengan indeks Nasdaq 100 menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk sejauh ini. Kekhawatiran mengenai pertumbuhan di perusahaan Amerika didasarkan pada kenaikan suku bunga yang akan datang tahun ini yang membuat pinjaman modal lebih mahal dan menyebabkan konsumen menabung sedikit lebih banyak.

Indeks pasar saham Eropa telah bernasib lebih baik dalam minggu-minggu pembukaan di bulan Januari tetapi juga mengalami beberapa kelemahan minggu lalu. Oleh karena itu, semua tergantung pada musim pendapatan AS untuk mengangkat sentimen keseluruhan.

Beberapa perusahaan yang akan melaporkan minggu ini termasuk di antaranya Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble dan Netflix.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian– Rentang data: dari 12 April 2021 hingga 16 Januari 2022, dilakukan pada 16 Januari 2022 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

Sementara indeks pasar saham S&P 500 masih berada dalam tren naik secara keseluruhan, aksi harga sangat berombak sejak November 2021. Sementara ada beberapa perubahan harga besar pada grafik, mereka tidak menunjukkan tren seperti fitur-fitur dari awal tahun lalu.

Saat ini, harga berada di antara rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari dan rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari. Jika harga bisa bertahan di atas rata-rata pergerakan ini, maka gambaran keseluruhan tetap bullish tetapi harga perlu membuat siklus tertinggi yang lebih tinggi baru untuk mengonfirmasi niat buyer.

Penembusan di bawah rata-rata pergerakan 100 hari bisa melihat koreksi yang lebih besar kembali ke posisi terendah September 2021.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan indikator Trading Central Technical Ideas Lookup untuk menemukan ide trading yang dapat ditindaklanjuti pada indeks ini dan ribuan instrumen lainnya di Forex, saham, indeks, komoditas, dan lainnya?

