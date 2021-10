Prospek Pasar Mingguan: FOMC dan angka ketenagakerjaan dalam fokus

Oktober 12, 2021 03:08

Setelah laporan ketenagakerjaan AS yang membawa bencana minggu lalu, semua mata akan mengarah pada rilis risalah pertemuan FOMC AS minggu ini dari The Fed pada hari Rabu, bersama dengan angka inflasi AS dan kemudian angka penjualan ritel AS pada hari Jumat. Trader telah memosisikan dirinya untuk perjalanan mulus dalam proses tapering The Fed namun data terbaru telah menciptakan jalan berbatu ke depan.

Laporan ketenagakerjaan Australia juga akan diawasi secara luas pada hari Kamis. AUD merupakan salah satu mata uang terlemah selama berbulan-bulan selama kerusuhan Australia. Sekarang keadaan sudah agak stabil, fokus beralih ke dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – FOMC AS , Infl asi & Penjualan Ritel

Pada hari Rabu 12 Oktober pada pukul 1.30 BST, Federal Reserve AS akan merilis laporan risalah pertemuan FOMC terbarunya. Laporan ini merinci wawasan tentang kondisi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan bank pada kebijakan moneter.

Tidak ada perubahan yang diharapkan karena The Fed telah mengumumkan bahwa mereka ingin memulai proses tapering namun menunggu pasar tenaga kerja lebih kuat. Minggu lalu angka ketenagakerjaan AS keluar lebih buruk dari yang diharapkan dengan hanya 194,000 pekerjaan ditambahkan ke ekonomi minggu lalu versus 490,000 yang diharapkan.

Bahasa dalam laporan dapat memberikan detail lebih lanjut tentang di mana garis merah The Fed sehingga kita dapat melihat beberapa penempatan berdasarkan data minggu lalu. Hal ini juga mengapa laporan Inflasi Harga Konsumen (CPI) hari Rabu dan Penjualan Ritel AS hari Jumat akan menjadi hal besar.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan – Rentang data: dari 1 Agustus 2013 hingga 10 Oktober 2021, dilakukan pada 10 Oktober 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik di atas menunjukkan aktivitas harga bulanan dari Indeks Dolar AS. Jelas untuk melihat pemantulan lebih tinggi dari level support horizontal baru-baru ini di sekitar 89.13. Ini juga merupakan zona support paling bawah dari pola konsolidasi jangka panjang.

Menariknya, harga juga telah menembus resistensi menengah seperti yang digambarkan oleh garis hitam kecil menurun. Sekarang bulls berada di atas level resistensi ini, ada ruang bagi harga untuk mencoba dan menjelajah lebih tinggi – mungkin kembali ke puncak pola konsolidasi jangka panjang.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global terus diperdagangkan lebih rendah dalam beberapa pekan terakhir, meskipun pergerakannya kini lebih tenang. Krisis energi, ketakutan inflasi dan meningkatnya ketegangan antara AS dan Cina dan sekarang Uni Eropa dan Inggris telah menurunkan sentimen risiko.

Sekarang momentum penurunan telah melambat, ini adalah kesempatan bagi pembeli untuk mencoba dan membangun. Menganalisis apakah ini masalahnya atau tidak akan menjadi kunci menuju langkah besar selanjutnya, terutama saat kita memasuki bulan bullish musiman tradisional dari bulan November.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 8 Januari 2-21 hingga 10 Oktober 2021, dilakukan pada 10 Oktober 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Saat ini, aksi harga indeks pasar saham S&P 500 yang ditunjukkan di atas sedang berjuang antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 100 hari, yang digambarkan oleh garis hijau, dan EMA 50 hari, yang digambarkan oleh garis merah.

Level-level ini telah menyediakan support teknis dan zona resistensi di masa lalu dan akan terus melakukannya sekarang. Trader akan mencari petunjuk selanjutnya mengenai apakah harga akan terus menembus ke bawah atau menggelar reli.

Bagaimanapun, ini akan menjadi minggu yang sangat menarik!

