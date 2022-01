Prospek Pasar Mingguan: Data AS & Pendapatan Jadi Pusat Perhatian

Januari 11, 2022 01:25

Semua rilis data ekonomi utama minggu ini berasal dari AS. Termasuk inflasi harga konsumen dan angka penjualan ritel terbaru. Data ini akan dilihat secara luas mengingat kerugian besar di angka Non-Farm Payroll AS minggu lalu.

Pasar mengharapkan 422,000 pekerjaan ditambahkan ke perekonomian di bulan Desember tetapi hanya 199,000 yang ditambahkan. Dolar AS merosot di tengah berita karena sebagian besar pasar masih sangat memegang posisi long di dolar AS dikarenakan tiga kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi tahun ini.

Jika data terus mengecewakan, kemungkinan ada beberapa pergerakan pasar yang berkembang selama sekitar satu bulan ke depan. Sebaliknya, dolar Kanada telah menjadi bintang dengan secara konsisten merilis data yang bagus termasuk data minggu lalu yang lebih baik dari yang diharapkan mengenai laporan ketenagakerjaan yang membantu mengangkat CAD lebih lanjut.

Ini juga merupakan awal dari musim pendapatan AS dengan bank-bank besar AS yang akan melaporkannya minggu ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – Angka CPI AS

Pada hari Rabu 12 Januari pukul 1.30 pm GMT, Biro Statistik Tenaga Kerja akan merilis inflasi harga konsumen (CPI) terbaru. Para analis memprediksikan angka CPI tahunan tetap stabil. Namun, angka CPI ini yang tidak termasuk harga pangan dan energi diperkirakan akan meningkat dengan tajam.

Lonjakan di angka CPI mungkin akan meningkatkan kemungkinan bahwa rapat Federal Reserve bulan Maret akan disiarkan secara langsung langsung di mana mereka akan mulai menaikkan suku bunga. Namun, karena perdagangan dolar AS adalah salah satu perdagangan paling ramai di pasar saat ini, kita bisa melihat aksi ambil untung pada pengumuman berita yang lemah seperti laporan ketenagakerjaan minggu lalu.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan– Rentang data: dari 1 Agustus 2013 hingga 7 Januari 2022, dilakukan pada 7 Januari 2022 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik bulanan indeks dolar AS yang ditunjukkan di atas menyoroti fakta bahwa harga berada di tengah kisaran trading jangka panjang di antara 103.00 dan 89.13. Harga juga tengah menguji level kunci resistance harga yang merupakan level support di tahun 2019.

Sejauh perkiraan mengenai apa yang mungkin dilakukan The Fed tahun ini yang mungkin telah ditetapkan, para trader juga perlu bersiap untuk kemungkinan pullback. Sebagian besar akan bergantung pada pengumuman berita minggu ini dan apakah dolar AS kuat untuk menembus level resistance atau apakah ia akan melakukan pullback ke level support di sekitar 94.40.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Minggu ini adalah awal dari musim pendapatan AS dengan JP Morgan Chase dan Citigroup yang akan melaporkan pendapatan pada hari Jumat. Delta Airlines akan melaporkan pada hari Kamis.

Indeks pasar saham AS telah tertinggal dari indeks Eropa sepanjang tahun ini dikarenakan valuasi tinggi di perusahaan teknologi AS. Potensi kenaikan suku bunga yang cepat juga telah merugikan saham AS.

Oleh karena itu, semua tergantung pada musim pendapatan ini untuk menjaga pasar agar terus berdetak.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian– Rentang data: dari 5 April 2021 hingga 7 Januari 2022, dilakukan pada 7 Januari 2022 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Indeks pasar saham S&P 500 tetap berada di tren bull jangka panjang. Grafik di atas menunjukkan rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari (garis merah) yang masih berada di atas rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari (garis hijau) - yang oleh karena itu mengkonfirmasi tren naik.

Pasar telah seringkali membalikkan level rata-rata pergerakan ini, khususnya rata-rata pergerakan100 hari selama empat pergerakan lebih tinggi terakhir. Ini bisa menjadi area untuk difokuskan jika harga kembali ke level ini.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan indikator Trading Central Technical Ideas Lookup untuk menemukan ide trading yang dapat ditindaklanjuti pada indeks ini dan ribuan instrumen lainnya di Forex, saham, indeks, komoditas, dan lainnya!

