Berita Trading untuk Pemula – Seberapa Penting PDB AS?

Mei 06, 2022 06:31

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah cara lain untuk melihat ukuran dan pertumbuhan ekonomi.

Karena AS merupakan ekonomi terbesar dunia, kesehatan PDB AS adalah prioritas nomor satu bagi investor dan mitra trading. Seberapa besar ekonomi AS? Di tahun 2020, misalnya, PDB tahunan bernilai 20.9 triliun USD dibandingkan dengan China senilai 14.7 triliun USD dan Zona Euro 13 14.7 triliun.

Berita trading menampilkan PDB AS secara berkala dan rilis merilis ekonomi oleh Biro Analisis AS mengenai peristiwa trading bulanan, kuartalan dan tahunan. Ada hubungan langsung antara peristiwa trading USD dan PDB yang sering kali menggerakkan mata uang nasional tergantung pada apakah berita itu baik atau buruk.

Ekonomi AS yang Tumbuh

Ketika ekonomi AS tumbuh, trader dan investor menganggapnya sebagai pertanda baik dan USD menjadi sangat menarik di pasar Forex karena PDB dipandang mata uang yang stabil dan likuid dengan prospek yang bagus. Inilah mengapa EURUSD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar Forex dan USD adalah aset safe haven. Trader forex melihat kedua mata uang itu stabil dan mudah dipertukarkan satu sama lain karena ekonomi yang mendasarinya kuat.

Stablecoin seperti USTD didasarkan pada cadangan USD dan dianggap lebih mudah dipertukarkan dibandingkan dengan banyak mata uang kripto lainnya.

Mata uang yang tangguh bukanlah satu-satunya dampak dari pertumbuhan ekonomi AS. Aset hasil yang dibeli dan dijual dalam dolar AS juga menjadi sangat menarik bagi investor. Ini termasuk obligasi seperti Treasury AS dan sekuritas bank dan perusahaan.

Investasi saham juga cenderung akan bersinar dengan efek ‘halo’ ketika investor merasa yakin bahwa PDB mengalami pertumbuhan.

Yang terakhir namun tidak kalah penting, pasar tenaga kerja kemungkinan menguat dan pengusaha akan berinvestasi dalam menciptakan posisi baru dan membuka perusahaan baru.

Singkatnya, PDB yang meningkat akan mengangkat semua kapal.

PDB AS Menyusut

Peristiwa dramatis terjadi di pasar keuangan ketika AS memasuki resesi dan PDB yang mengecewakan trader dan investor.

Dalam skenario di mana ekonomi AS menyusut, akan ada efek domino pada pasangan mata uang yang dapat melemahkan dan mengurangi daya beli konsumen. Alih-alih menarik pembeli, pasar trading dapat mengalihkan pembelanjaan safe haven ke aset emas atau JPY.

PDB yang menyusut berarti penurunan di pasar saham dan mata uang, tetapi ini tidak berarti bahwa investor berhenti berinvestasi atau trader berhenti trading. Sebaliknya, perilaku dan psikologi mereka menjadi defensif dan mungkin berfokus pada pengambilan untung jangka pendek dan strategi lainnya.

Cara trading pada berita PDB AS

Trading pada berita PDB AS tergantung pada arah ekonomi, skala perubahan dan seperti apa kondisinya. Ingatlah bahwa ketika berita PDB diumumkan, biasanya ada tanggapan langsung dari pasar Forex karena jutaan trader mengambil posisi berdasarkan hasil survei. Skenario di bawah ini tidak bersifat menyeluruh, namun bertujuan untuk memberikan gambaran sekilas tentang apa yang mungkin terjadi.

Penurunan Ekonomi

Dalam satu skenario, PDB sedikit menyusut tetap ada alasan sementara seperti peristiwa geopolitik yang menyebabkan masalah terbatas. Investor dan trader mungkin memangkas posisinya di USD dan aset berdenominasi USD tetapi tetap tenang dan percaya bahwa masalah akan segera berlalu.

Dalam kemungkinan lainnya, PDB menyusut dengan cepat dan salah satu tolak ukur utama ekonomi seperti pasar tenaga kerja memiliki masalah jangka panjang. Investor di pasar saham dan trader mata uang akan cenderung mengambil tindakan yang lebih dramatis untuk membatasi eksposur mereka terhadap aset berdenominasi USD dan menaruh uangnya di aset safe haven seperti emas.

Peningkatan Ekonomi

Jika PDB AS naik sedikit dan kondisi ekonomi normal, sentimen pasar kemungkinan akan positif dan USD bisa memperoleh lebih banyak daya tarik karena faktor stabilitas dan kepercayaan diri.

Ada kemungkinan lainnya: ekonomi bisa booming dan tolak ukur utama ekonomi seperti inflasi mungkin tinggi. Hal ini kemungkinan akan membuat sentimen pasar gelisah karena risiko kebalikan tiba-tiba dan meningkatnya kemungkinan resesi.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.