Dolar AS terkoreksi di minggu lalu

Agustus 30, 2021 18:07

Sentimen terhadap mata uang cadangan dunia berubah negatif minggu lalu, mata uang ini jatuh dari 10-bulan tertinggi. Investor menjual dolar AS dan membeli alternatif yang lebih berisiko mencerminkan adanya permintaan tinggi terhadap risiko di pasar finansial, dan indeks utama AS S&P500 mengakhiri trading minggu ini di level tertinggi baru sepanjang masa.

USD

Data ekonomi AS kuat dan menunjukkan adanya pertumbuhan berkelanjutan, meskipun pada kecepatan yang sedikit lebih lambat. Indeks Manajer Pembelian menunjukkan adanya penurunan yang sedang, dengan manufaktur di 61.2 poin, turun dari 63.4, dan jasa di 55.2, turun dari 59.9 poin bulan lalu. Di pasar perumahan sekunder, penjualan rumah yang ada July naik ke 5.99 juta dan menunjukkan adanya kenaikan yang sedang dalam aktivitasnya. Pengeluaran Konsumsi Pribadi, yang secara aktif dipantau oleh bank sentral negara sebagai indikator inflasi, menunjukkan kenaikan tahunan 4.2%. Klaim jumlah pengangguran baru naik sedikit dari 0.348 juta menjadi 0.353 juta selama seminggu.

Situasi virus korona menunjukkan situasi yang stabil secara global, dengan rata-rata infeksi baru mingguan naik hanya sedikit dari 648,000 menjadi 654,000 per hari. Di AS, jumlah infeksi menunjukkan kenaikan lebih lanjut dan gelombang delta yang terus berlanjut, dengan rata-rata kasus baru mingguan naik dari 139,000 menjadi 156,000 per hari. Jumlah vaksinasi terdaftar di negara itu naik dari 361 juta menjadi 367 juta, perubahan sebanyak 6 juta. Secara keseluruhan di AS, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 60.4% menjadi 61.3% populasi, kenaikan sebanyak 0.9% per minggu. Di Inggris, jumlah kasus mengalami kenaikan kembali, naik dari 31,000 menjadi 34,000 per hari.

Euro

Pasangan utama mata uang EUR/USD rebound dari posisi terendah dan naik ke level 1.180. Data ekonomi dari Old Continent menunjukkan pertumbuhan, meskipun pada kecepatan yang lebih lambat dari sebelumnya. Indeks Manajer Pembelian awal menunjukkan ekspansi lebih lanjut, namun lebih rendah daripada bulan lalu dan ekspektasi pasar: manufaktur Eropa di 61.5 poin dan jasa di 59.7. Pasangan EUR/USD mengakhiri minggu perdagangan hingga 0.8%.

JPY

Pasangan Asia paling penting USD/JPY bergejolak dan tidak menunjukkan pergerakan yang terarah – memulai minggu terdepresiasi namun kemudian naik dan memulihkan kerugiannya. Data termasuk Indeks Manajer Pembelian awal: manufaktur 52.4 dan jasa 43.5 poin. USD/JPY mengakhiri minggu dengan tidak mengalami perubahan.

GBP

Pasangan pound Inggris dan dolar AS mencerminkan tren dolar AS dan naik ke 1.376 poin. Data ekonomi termasuk Indeks Manajer Pembelian awal: manufaktur di 60.1 dan jasa di 55.5 poin, keduanya menunjukkan pertumbuhan, meskipun di kecepatan yang lebih lambat. GBP/USD mengakhiri minggu dengan perdagangan hingga 1.0%.

Peristiwa Ekonomi

Minggu ini akan dimulai dengan data Penjualan Ritel Jepang, Indeks Keyakinan Konsumen Eropa dan inflasi awal Jerman. Pada hari Selasa, produksi industri Jepang dan indikator pasar tenaga kerja akan dirilis, juga inflasi awal Agustus Eropa dan Indeks Keyakinan Konsumen AS. Pada hari Rabu, Indeks Manajer Pembelian yang sebenarnya untuk sektor manufaktur global akan dipublikasikan. Pada hari Kamis cenderung akan sepi, namun pada hari Jumat perhatian investor akan mengarah kepada data pasar tenaga kerja AS.

Mengacu kepada data sentimen pasar Admiral Markets, 29% investor memiliki posisi beli di pasangan EUR/USD (turun –18 poin persentase dibandingkan minggu lalu). Di padangan utama Asia USD/JPY, 49% investor memiliki posisi beli (turun –11 poin persentase). Di GBP/USD, 47% peserta mengharapkan adanya kenaikan (turun –28 poin persentase). Data pasar seperti ini ditafsirkan sebagai indikator kontrarian, sehingga EUR/USD dan GBP/USD kemungkinan akan ter apresiasi, sementara USD/JPY netral. Data posisi analis harus digabungkan dengan proyeksi fundamental dan analisis teknis.

Sumber: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, perkiraan, ulasan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web perusahaan investasi Admiral Markets yang beroperasi di bawah merek dagang Admiral Markets (selanjutnya “Admiral Markets”) Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan baik-baik hal-hal berikut: