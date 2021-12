Saham JD.com Turun | Saham Cina Bermasalah Lagi

Desember 17, 2021 03:38

Kemarin, berita utama di dunia keuangan adalah Federal reserve yang mengumumkan bahwa, dalam upaya untuk mengatasi lonjakan inflasi, ia akan mengurangi program stimulusnya untuk ekonomi AS lebih cepat dari yang direncanakan semula.

Dalam pengumumannya, The Fed menyarankan bahwa stimulus akan berakhir secara keseluruhan di bulan Maret dan membuka pintu untuk tiga kali kenaikan suku bunga di tahun 2022.

Namun, karena tidak ada kekurangan artikel yang didedikasikan untuk tema ini, pagi ini, kita akan melihat mengapa perusahaan e-commerce Cina, JD.com turun 5.14% kemarin, di tengah penurunan umum saham Cina.

Untuk memahami alasannya, kita perlu mundur ke beberapa minggu yang lalu.

Sebelumnya pada bulan Desember, Komisi Sekuritas dan Bursa atau Securities and Exchange Commission (SEC) AS menyelesaikan peraturan baru yang memungkinkan delisting perusahaan asing dari bursa AS jika auditor mereka tidak mematuhi permintaan dari regulator AS. Delisting hanya diamanatkan jika Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) tidak dapat mengakses laporan yang diminta selama tiga tahun berturut-turut.

Tetapi apa hubungannya hal ini secara khusus dengan Cina?

Selama bertahun-tahun, regulator Cina mencegah regulator AS untuk menginspeksi audit perusahaan publik Cina, meskipun ada permintaan berulang untuk melakukan itu. Di bawah peraturan baru ini, jika kurangnya transparansi terus berlanjut, saham Cina yang terdaftar di AS akan dikeluarkan secara paksa dari bursa AS.

Saat peraturan itu diselesaikan pada 2 Desember, saham Cina yang terdaftar di AS turun dan, kemarin, terjadi lagi, setelah David Loevinger dari TWC Group memprediksikan bahwa sebagian besar saham Cina akan dikeluarkan dari bursa AS pada tahun 2024.

Terlepas dari fakta bahwa perusahaan Cina memiliki waktu tiga tahun untuk mematuhi peraturan baru ini, Loevinger ragu bahwa Cina kemungkinan akan mengubah pendiriannya dalam jangka waktu tersebut, ia menegaskan bahwa “pada dasarnya game over” untuk perdagangan saham Cina di AS.

Jadi, apa artinya ini bagi JD.com? Jika JD.com dikeluarkan dari bursa AS, para pemegang saham akan tetap memiliki sahamnya. Namun, tanpa listing AS, investor hanya dapat melikuidasi posisinya di Bursa Efek Hong Kong, tempat perusahaan itu memiliki listing keduanya. Sementara hal ini bukanlah tidak mungkin, tidak semua broker menyediakan akses ke Bursa Efek Hong Kong, yang kemudian dapat mempersulit prosesnya.

Dalam jangka panjang, delisting di AS akan berdampak negatif pada likuiditas saham JD.com, yang menyebabkan kurangnya permintaan dan kemungkinan penilaian yang lebih rendah. Dalam jangka pendek, investor yang telah mengantisipasi risiko jangka panjang ini, atau yang tidak ingin menghadapi masalah potensial yang keluar dari posisi mereka di masa depan, dapat memicu aksi jual sebelum skenario ini menjadi kenyataan.

Berdasarkan situasi saat ini, JD.com dan saham Cina lainnya dapat mengalami penurunan lebih lanjut dalam beberapa minggu dan beberapa bulan mendatang.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian JD. com Inc : Rentang Waktu: 15 April 2021 – 15 Desember 2021. Tanggal diambil: 16 Desember 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Evolusi lima tahun harga saham JD.com:

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan JD. com Inc : Rentang Waktu: 31 Mei 2015 – 15 Desember 2021. Tanggal Diambil: 16 Desember 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

