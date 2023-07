Investor Nantikan Laporan Penjualan Ritel AS

Juli 19, 2023 02:34

Laporan penjualan ritel AS dan data inflasi Kanada, Selandia Baru, dan Inggris akan dicermati oleh ekonom hari ini dan besok. Dengan Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan menyelenggarakan rapat suku bunanya minggu depan, laporan penjualan ritel AS diperkirakan akan menunjukkan bagaimana konsumen bereaksi terhadap suku bunga yang lebih tinggi dan strategi pengetatan kebijakan moneter The Fed.

Risalah Reserve Bank of Australia (RBA) mengungkapkan bahwa dewan bank setuju bahwa beberapa pengetatan moneter lebih lanjut mungkin diperlukan dan menekankan bahwa hal ini akan dipertimbangkan kembali pada rapat bulan Agustus. RBA tidak mengubah suku bunganya setelah rapat dewan terakhirnya, meskipun beberapa anggota mendukung kenaikan 25bps.

Berbicara pada LBC, perdana menteri Inggris, Rishi Sunak menyatakan bahwa inflasi tidak turun secepat yang diinginkan pemerintah. Mengomentari tentang kegigihan inflasi, ia menyatakan “jadi, prioritas utama saya adalah mengurangi separuh inflasi. Apakah ia memakan waktu lebih lama dari yang kita inginkan? Ya benar. Saya pikir orang mempercayai saya untuk mengelola ekonomi, dan mereka mempercayai saya untuk jujur pada mereka karena, menurunkan inflasi berarti Anda harus mengambil beberapa keputusan sulit kadang karena mereka tepat untuk jangka panjang negara ini.”

Laporan CPI Kanada bulan Juni

Statistik Kanada dijadwalkan akan menerbitkan laporan inflasi CPI hari ini. Analis pasar menyatakan bahwa inflasi utama akan berada di 3%, lebih rendah dari 3.4% bulan Mei. Analis Scotiabank menyatakan bahwa “yang ini mungkin hanya sementara yang dapat memicu beberapa volatilitas pasar tanpa menetapkan apa pun dalam hal memosisikan kemungkinan langkah Bank of Canada berikutnya. Ini karena BoC hari saja mencipratkan tinta segar pada prediksi baru untuk menemani keputusan mereka menaikkan suku bunga lagi. Mereka tidak harus turun lagi dari bangku cadangan hingga 6 September dan sehingga mereka memiliki delapan minggu untuk merenungkan langkah selanjutnya, melakukan analisis lebih lanjut.”

Bank of Canada (BoC) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dan sementara inflasi telah berkurang untuk beberapa saat, ia melakukannya dengan kecepatan yang lebih lambat dari yang diinginkan bank sentral itu dan masih jauh di atas target 2%.

Penjualan Ritel AS Bulan Juni Naik?

Pada hari Selasa, Biro Sensus AS akan menerbitkan data terkait penjualan ritel bulan Juni. Analis pasar memperkirakan bahwa penjualan ritel naik sebesar 0.5% pada basis bulanan. Jika prediksi ini benar, ini akan menjadi petunjuk kenaikan 0.2% dibandingkan dengan bulan Mei. Ekonom menyatakan bahwa penjualan ritel menyumbang hampir 30% dari total pembelanjaan konsumen di AS.

Namun, laporan penjualan ritel tidak termasuk tiket pesawat, beberapa bentuk pengeluaran kesehatan dan asuransi jadi ia memang memiliki kelemahan dalam memberikan gambaran penjualan ritel secara keseluruhan. Pembacaan yang lebih rendah dari perkiraan akan menunjukkan bahwa pengetatan kebijakan moneter The Fed telah mulai menuai hasil sementara angka yang lebih tinggi dari perkiraan bisa memaksa The Fed untuk mempertimbangkan lebih banyak suku bunga dalam beberapa bulan ke depan.

Inflasi CPI Selandia Baru Q2 2023

Statistik Selandia Baru akan merilis laporan inflasi CPI Q2 2023 pada hari Selasa. Analis pasar memperkirakan bahwa inflasi utama bisa mencapai 5.9% pada basis tahunan, secara signifikan lebih rendah dari angka kuartal pertama di 6.7%. Pada basis bulanan, inflasi diperkirakan turun menjadi 0.9%, 0.3% lebih rendah dari kuartal pertama.

Awal bulan ini, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mempertahankan suku bunganya sejalan dengan ekspektasi analis. Namun, dewan RBNZ menyatakan dalam pertanyaan setelah rapatnya bahwa inflasi di Selandia Baru masih terlalu tinggi dan menambahkan bahwa suku bunga masih harus berada di tingkat restriktif.

Inflasi CPI Inggris Bulan Juni

Pada Rabu pagi, investor akan memiliki kesempatan untuk meninjau laporan CPI Inggris yang diterbitkan oleh Badan Statistik Nasional (ONS). Ekonom memperkirakan angkanya berada di 8.2% pada basis tahunan, sementara basis bulanan mereka memprediksikan angkanya mendekati 0.7%. Harga konsumen yang naik merupakan salah satu masalah utama pemerintah Inggris dan Bank of England (BoE).

Inflasi menyentuh angka ganda dan tertinggi empat dekade di awal tahun ini dengan pemerintah bersumpah untuk mengurangi setengahnya hingga akhir tahun 2023. Angka CPI yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memaksa BoE untuk meneruskan lebih banyak kenaikan suku bunga dari perkiraan, memperkuat pound terhadap dolar AS dan euro. Angka yang lebih rendah bisa membuat BoE mengevaluasi kembali kebijakan moneternya dan menyesuaikan kenaikan suku bunga mendatang.

