Inflasi IHK Inggris dan Penjualan Ritel AS

Januari 16, 2023 21:23

Laporan Inflasi Inggris dan Zona Euro dan data penjualan ritel AS diperkirakan akan menjadi sorotan minggu ini. Sementara naiknya harga spot emas menarik perhatian investor dan trader minggu lalu, Forum Ekonomi Dunia di Davos dan beberapa laporan terkait beberapa ekonomi utama akan menawarkan aliran data keuangan yang berharga.

Pada hari Jumat 13 Januari, harga spot emas naik di atas $1.900 untuk pertama kalinya sejak Mei 2022. Di AS, Department of Labor (DoL) menerbitkan laporan inflasi IHK bulan Desember yang menunjukkan penurunan 0.1% pada basis bulanan. Mengomentari laporan tersebut, ekonom menyatakan bahwa Federal Reserve AS dapat memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Ada beberapa rilis data keuangan paling penting minggu ini, termasuk:

Senin 16 Januari

Pada hari Senin 16 Januari, pasar AS tutup dikarenakan Hari Marthin Luther King. Lebih dari 2.500 pemimpin dunia seperti politikus, investor, bankir dan analis keuangan sudah berada di Davos, Swiss, untuk rapat tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Laporan yang diterbitkan oleh WEF minggu lalu menyatakan bahwa kenaikan biaya hidup adalah risiko jangka panjang yang signifikan bagi ekonomi global, dengan analis WEF memprediksikan inflasi tinggi energi dan makanan selama dua tahun mendatang.

Laporan WEF lainnya menekankan bahwa krisis energi saat ini membebani pertumbuhan ekonomi, menambahkan langkah mundur jangka pendek seperti kenaikan output listrik yang diproduksi dari kenaikan konsumsi batu bara dan energi yang berisiko.

Selasa 17 Januari

Biro Nasional Statistik China akan menerbitkan data terkait pertumbuhan PDB pada kuartal keempat 2022. Menurut perkiraan rata-rata dari 49 ekonom yang disurvei oleh Reuters, PDB China naik 1.8% pada kuartal terakhir 2022, pada basis tahunan, pertumbuhan turun dari 3.9% yang dilihat pada kuartal ketiga karena pengetatan regulasi antivirus. Survei serupa oleh Reuters menunjukkan bahwa PDB China kemungkinan tumbuh hanya sebesar 2.8% pada tahun 2022 karena lockdown yang membebani aktivitas dan kepercayaan diri.

Analis pasar juga menantikan laporan penjualan ritel China untuk bulan Desember. Data penjualan ritel untuk bulan November mengecewakan investor dan trader karena ia menunjukkan penurunan sebesar 5.9% pada basis tahun ke tahun, jauh lebih buruk daripada yang diantisipasi –3.7%. Perlu dicatat bahwa pemerintah China memutuskan untuk menarik banyak dari pembatasan Covid-19 pada awal Januari, langkah yang dapat mempengaruhi penjualan ritel di seluruh negara itu.

Di Inggris, Office for National Statistics (ONS) akan menerbitkan data tingkat pengangguran untuk 3 bulan hingga November 2022. Tingkat pengangguran Inggris berada di 3..7% pada bulan Oktober, sementara jumlah lowongan pekerjaan masih berada level historis tertinggi terlepas dari penurunan lima penurunan kuartalan berturut-turut.

Badan Statistik Kanada akan menerbitkan data inflasi (IHK) untuk bulan Desember. Indeks harga konsumen pada bulan November 2022 naik 6.8% dari tahun sebelumnya, setelah stabil bertahan di 6.9% dua bulan sebelumnya. Dewan pengurus Bank of Canada (BoC) menyatakan bahwa ia akan fokus pada data itu untuk memutuskan apakah akan menaikkan biaya pinjaman.

Rabu 18 Januari

Dewan pengurus Bank of Japan akan mengumumkan keputusan suku bunga. Survei Reuters menunjukkan bahwa sebagai besar ekonom memperkirakan BoJ tidak akan mengubah suku bunga acuannya. Namun, 4 dari 10 partisipan memprediksikan langkah tersebut pada bulan April, ketika gubernur baru akan diangkat pada bulan Juni.

Eurostat akan menerbitkan laporan terakhir inflasi IHK Zona Euro untuk bulan Desember. Pada 6 Januari, data awal menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan blok Euro melemah dari 10.1% menjadi 9.2%, lebih rendah dari angka 9.7 yang diperkirakan oleh ekonom.

Analis pasar juga akan fokus pada laporan inflasi IHK Inggris untuk bulan Desember yang dirilis oleh ONS. Data bulan November menunjukkan bahwa inflasi Inggris berada di 10.7%, mendekati 40 tahun tertinggi, dengan kenaikan biaya hidup yang menjadi berita utama dan membatasi anggaran warga negara yang tersedia. Pemerintah Inggris telah bersumpah untuk mengurangi inflasi ke tingkat yang jauh lebih rendah hingga akhir 2023, sementara Bank of England telah menaikkan suku bunga ke tingkat lebih tinggi yang terlihat selama 15 tahun.

Biro Sensus AS dijadwalkan akan menerbitkan penjualan ritel untuk bulan Desember. Penjualan ritel di AS turun dengan laju lebih kuat dibandingkan bulan November, mencatat penurunan 0.6% pada basis bulanan. Penurunan terjadi terlepas dari angka pekerjaan dan pendapatan yang meningkat. Beberapa ekonom menyatakan menurunnya permintaan ritel dapat memaksa produsen untuk memangkas harga barang dan jasa.

Kamis 19 Januari

Australian Bureau of Statistics (ABS) akan menerbitkan laporan angka pengangguran negara itu untuk bulan Desember. Tingkat pengangguran Australia yang disesuaikan secara musiman berada di 3.4% pada bulan November 2022, tidak berubah dari 3 bulan terendah pada bulan Oktober dan sejalan dengan ekspektasi pasar. Analis di Commonwealth Bank menyatakan bahwa sementara pasar kerja mendukung karyawan pada tahun 2022, kemungkinan menjadi lebih seimbang di tahun 2023.

Investor dan trader akan meneliti data inflasi IHK Nasional Jepang untuk bulan Desember. Laporan bulan November menunjukkan bahwa inflasi inti berada di 3.7%, pembacaan tertinggi yang tercatat sejak tahun 1981. Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia dan bank sentral negara itu mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar untuk mendorong ekonominya.

Jumat 20 Januari

Data penjualan ritel Inggris yang dirilis oleh ONS akan menjadi sorotan pada Jumat pagi. Dengan ekonomi negara itu berjuang dikarenakan inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga, ekonom akan meninjau angka penjualan ritel, yang akan mencakup belanja Natal. Laporan serupa akan diterbitkan oleh British Retail Consortium (BRC) pada 10 menunjukkan bahwa ritel Inggris diuntungkan dari meningkatnya penjualan sebesar +6.9% tahun ke tahun pada bulan Desember.

Tepat sebelum perayaan Imlek dimulai, People’s Bank of China (PBoC) akan mengumumkan tingkat keputusan suku bunga. Menurut survei ekonom Reuters yang diterbitkan pada 13 Januari, bank sentral itu kemungkinan akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya selama lima bulan berturut-turut.

