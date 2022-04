Durable Goods Orders AS Maret jadi fokus di tengah tingkat inflasi tinggi, menguatnya USD

April 26, 2022 22:43

Ukuran utama produktivitas industri di AS adalah rilis peristiwa berita trading utama hari ini. Hasil Durable Goods Orders AS untuk bulan Maret menjadi fokus di tengah tingkat inflasi yang tinggi dan menguatnya USD.

Durable goods atau barang tahan lama adalah barang-barang yang berumur tiga bulan atau lebih, seperti peralatan komputer dan kendaraan. Survei ini adalah indikator penting kesehatan ekonomi AS dan termasuk sektor mesin, teknologi manufaktur dan transportasi.

Angka bulan ke bulan diperkirakan turun dari 2.2 persen bulan Februari menjadi 1 persen bulan Maret, terbebani oleh harga yang lebih tinggi dalam rantai pasokan komoditas dan bahan mentah.

Pada saat penulisan berita ini, sentimen pasar waspada terhadap inflasi dan sensitif terhadap tanda-tanda resesi di AS. Jika aktivitas industri melamban dan hasil durable goods orders lebih rendah dari perkiraan, trader dapat bereaksi dengan melakukan aksi jual USD dan mencari perlindungan di safe haven lain – emas. Jika angkanya lebih baik dari perkiraan, USD dapat memperoleh dukungan untuk kekuatannya saat ini, menghilangkan kekhawatiran jangka pendek atas resesi di AS.

Ada argumen di dua sisi, kuat dan lemahnya durable goods orders. Durable goods orders bulan Maret secara negatif telah terpengaruh oleh tingginya harga minyak mentah yang membuat barang-barang semakin mahal. Rantai pasokan komoditas tetap berada di bawah tekanan karena kekhawatiran mengenai kekurangan di sisi pasokan yang dipicu oleh konflik yang tengah berlangsung di Ukraina yang sekarang memasuki bulan ketiga.

Karena sektor ketenagakerjaan AS yang tangguh, ada kemungkinan bahwa kekuatan ini dapat menyokong sentimen investasi terhadap barang tahan lama, bahkan jika harganya menjadi lebih mahal karena inflasi.

Harga spot minyak mentah global mulai melihat tekanan ke bawah dari lockdown COVID-19 di China, berdasarkan pada ekspektasi bahwa permintaan bahan bakar anjlok karena sektor manufaktur melambat atau bahkan berhenti beroperasi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lockdown di China tidak akan mempengaruhi durable goods orders bulan Maret karena mereka memulainya bulan ini, tetapi ia merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk hasil bulan April.

Peristiwa berita investasi

Dalam berita investasi, laporan pendapatan dijadwalkan akan keluar hari ini dari perusahaan besar seperti Microsoft Corp, Alphabet A dan Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc dan Novartis AG.

