Bank of Canada Bergabung Dengan Sikap ‘Hawkish’ Internasional, Musim Pendapatan Mengangkat Pasar Saham

April 14, 2022 23:46

Sesuai perkiraan, Bank of Canada menaikkan panduan suku bunga utamanya dari 0.5 persen menjadi 1 persen dalam keputusannya bulan April, bergabung dengan sikap ‘hawksih’ internasional yang ditetapkan oleh Federal Reserve AS dan Bank of England. Bank sentral bertindak untuk menjinakkan tingginya inflasi yang dipicu oleh pemulihan ekonomi global dari penurunan semasa COVID-19 dan kekhawatiran geopolitik di sisi pasokan di pasar minyak mentah.

CAD menguat terhadap USD di tengah berita tersebut, memperisiapkan prospek lebih banyak persaingan dan volatilitas di pasangan itu pada bulan Mei saat Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan pedoman suku bunga AS menjadi 1 persen.

ECB menyimpang dari sikap hawkish internasional

Dibandingkan dengan BoC dan Federal Reserve, ECB masih ‘dovish’ dan diperkirakan akan mempertahankan pedoman tingkat suku bunga utamanya di 0 persen hari ini saat bank sentral itu mengumumkan keputusannya untuk bulan April. Zona Euro menghadapi hambatan kuat dari tekanan inflasi dan kekhawatiran akan resesi yang disebabkan oleh konflik Ukraina. Kenaikan tingkat suku bunga dalam situasi ini dapat meningkatkan risiko default atau gagal bayar utang di pasar kredit rumah tangga dan korporasi. Pasangan mata uang EUR dapat bergerak jika ada sinyal tak terduga dari bank sentral itu.

Dimulainya musim pendapatan

Bursa saham global terangkat karena dimulainya musim pendapatan, dipimpin oleh perusahaan travel dengan kapitalisasi besar seperti Delta Airlines yang melaporkan pendapatan lebih baik dari yang diperkirakan untuk kuartal pertama sementara memperkirakan laba selama tiga kuartal berikutnya.

Laporan pendapatan yang perlu diperhatikan hari ini termasuk raksasa keuangan Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Laporan korporasi sektor keuangan dapat memberikan petunjuk penting mengenai ekspektasi pendapatan suku bunga pada kuartal berikutnya.

Terakhir, di pasar komoditas, harga minyak mentah spot masih menanjak. Permintaan minyak mentah diperkirakan akan terus naik karena sektor perjalanan mengalami peningkatan dan pembatasan COVID-19 dicabut di berbagai wilayah di seluruh dunia.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.