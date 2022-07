Berita Trading untuk Pemula - Penggunaan Big Data dalam Trading dan Investasi

Juli 15, 2022 04:24

API, alogaritme, perangkat lunak platform dan distribusi massal data dan berita trading telah mengubah cara kita melakukan trading dan investasi, dan cara kita mengonsumsi informasi keuangan.

Ambil contoh berita dan informasi. Kapan terakhir kali Anda membaca koran cetak, memegangnya dan menyipitkan mata untuk membacanya? Sekarang kita menyipitkan mata ke hp, mengejar berita keuangan begitu ia dirilis. Notifikasi yang secara praktis diakses dari media keuangan meminta perhatian kita jika mengaktifkannya, dan banyak dari mereka dapat mempengaruhi keputusan trading dan investasi.

Perubahan perilaku ini bahkan semakin ditandai dengan generasi terbaru. Hanya 5 persen dari mereka yang lahir di akhir tahun 1990an yang membaca koran cetak, mayoritas membaca berita online.

Big Data

Setiap hari, jutaan trading dan investasi dilakukan di bursa global dan di lembaga keuangan. Informasi ini dikumpulkan dalam trading platform seperti MetaTrader 4 dan 5 dan Webtrader untuk pemodelan pasar keuangan.

Big data menyimpan dan mentransfer dalam petabyte and zettabyte – satu zettabyte tunggal adalah satu triliun byte. Berikut adalah beberapa angka yang lebih besar: survei Bank for International Settlements (BIS) tahun 2019 menunjukkan bahwa trading di pasar spot Forex dan derivatif OTC rata-rata 6.6 triliun USD per hari.

Sepeti yang bisa Anda lihat, informasi ini terlalu besar untuk masuk akal trader individu, sehingga perangkat lunak dirancang untuk memodelkan pasar keuangan dalam cara yang dapat dimengerti. Trader dan investor menggunakan grafik analisis teknis untuk meneliti dan memvisualisasikan tren pasar dengan pola yang terbuat dari candlestick atau garis

Catatan sejarah

Sebagai catatan sejarah, grafik analisis teknis memiliki informasi yang sangat banyak dan grafik dari beberapa instrumen melegenda. Misalnya kembali ke Januari 2015, pasangan mata uang EURCHF mengalami penurunan kilat setelah Bank Nasional Swiss menarik pasaknya ke EUR dikarenakan krisis keuangan dan ekonomi saat itu.

Dikenal sebagai peristiwa Black Swan, pasar EUR mengalami penyesuaian yang cukup besar dalam jangka pendek, dan situasi secara keseluruhan bisa divisualisasikan dalam grafik candlestock di bawah ini. Bisakah Anda melihat di mana EURCHF turun?

Sumber: Admirals MetaTrader 5 , Grafik Mingguan EURCHF. Rentang waktu: 18 Agustus 2013 – 1 Januari 2017. Tanggal diambil: 14 Juli 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Candlestick biru panjang tepi tebing menunjukkan dengan jelas bahwa penjual unggul selama peristiwa trading ini. Haris bersih dan sederhana menunjukkan kerumitan yang luar biasa dari jutaan trading yang dilakukan di seluruh dunia pada saat itu.

Jangan khawatir! Sebagai trader dan investor, Anda tidak harus mengikuti jejak teknologi big data karena Admirals menyertakan alat analisis teknis ini ke dalam platform trading yang bisa diakses dari akun Anda. Selain itu, Anda dapat mengakses berita keuangan dari Dow Jones di akun Anda, menjadikan akun Anda sumber informasi yang inklusif.

Bersama dengan aliran cepat big data trading, teknologi juga ada untuk membantu manajemen risiko, termasuk mengatur stop loss.

Admirals menawarkan kursus Zero to Hero gratis yang membantu Anda untuk mepelajari trading mulai dari rencana hingga eksekusi. Selain itu, perjalanan trading Anda didukung oleh sumber daya edukasi yang informatif yang sesuai baik bagi pemula maupun trader berpengalaman. Setelah itu, praktekan keterampilan trading dan investasi Anda di akun demo bebas risiko.

