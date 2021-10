Pasar menunjukkan pemulihan karena mata uang berkonsolidasi

Oktober 19, 2021 08:40

Mata uang cadangan dunia mempertahankan suasana konsolidasinya minggu lalu dan bergerak di sekitar tertinggi 12 bulan, meskipun sempat menembus lebih tinggi pada hari Rabu, ketika ia mencapai poin tertingginya sejak September 2020. Secara keseluruhan, dolar AS terus melawan tren umum selera risiko tinggi di pasar keuangan.

USD

Data ekonomi AS bagus. Penjualan ritel negara itu pada bulan September 14.0% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ada banyak diskusi di pasar mengenai gangguan dalam rantai pasokan, yang sebagian menurunkan ketersediaan barang. Salah satu contohnya adalah, produsen mobil Toyota melaporkan penurunan –15% yang diharapkan pada volume produksi bulan November karena kekurangan komponen. Poin data penting lainnya adalah tajuk utama tingkat inflasi bulan September, yang mencapai 5.4% tahun ke tahun dan tetap stabil di atas level 5% untuk 4 bulan berturut-turut. Berlawanan dengan apa yang telah dikomunikasikan oleh bank sentral, inflasi tidak mundur dan tetap tinggi, dan komponen shelter merupakan kontributor signifikan pada tren ini, yang telah menunjukkan pemulihan yang konsisten sejak awal tahun dan menyumbang sebanyak sepertiga dari indeks inflasi secara keseluruhan. Indeks harga produsen juga dipublikasikan, yang naik sebesar 8.6% tahun ke tahun dan mencatat siklus tertinggi baru lainnya, menunjukkan bahwa tekanan inflasi dari sektor ini bertahan dan akan terus menyebar ke seluruh perekonomian. Di pasar tenaga kerja, kekurangan pekerja tetap parah, dengan jumlah posisi terbuka 10.44 juta, hanya sedikit mundur dari rekor tertinggi dalam sejarah. Jumlah klaim pengangguran baru turun lebih lanjut dari 0.326 juta menjadi 0.293 juta selama sepekan.

Tren pandemi menunjukkan tanda-tanda positif dan rata-rata mingguan kasus baru global turun dari 408 menjadi 402 ribu per hari. Tren kontinental tetap tidak berubah, dengan Amerika Utara menunjukkan penurunan mingguan –14%, Asia –8% dan Amerika Selatan –19%, tetapi Eropa terus tumbuh dan meningkat sebesar +12% selama sepekan. Di AS, data menunjukkan perkembangan lebih lanjut dan rata-rata turun dari 87 menjadi 85 ribu per hari. Jumlah vaksinasi yang diberikan naik dari 402 menjadi 405 juta, perubahan sebanyak 3 juta. Secara keseluruhan di AS, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis meningkat dari 65.3% menjadi 65.6% dari populasi, dengan peningkatan mingguan sebesar 0.3%. Di Lituania, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 63.2% menjadi 63.5%, perbedaan sebanyak 0.3%.

Euro

Pasangan utama mata uang EUR/USD mencerminkan sentimen dolar AS dan terdepresiasi ke level 1.153 pada awal pekan. Kemudian, ia memulihkan kerugiannya dan naik ke level 1.160. Di antara data ekonomi di Old Continent adalah produksi industri bulan Agustus, yang lebih tinggi 5.1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Indeks sentimen ekonomi ZEW berada di 21.0 di Eropa dan 22.3 di Jerman, keduanya melanjutkan penurunan yang stabil. Pasangan EUR/USD mengakhiri pekan dengan diperdagangkan naik 0.2%.

JPY

Pasangan Asia paling penting, USD/JPY, terus menunjukkan sentimen apresiasi yang kuat, dengan kenaikan pasangan tersebut ke level 114.2, tertinggi sejak Oktober 2018. Data ekonomi termasuk indeks harga produsen, yang naik sebesar 6.3% tahun ke tahun, dan perubahan volume industri pada bulan Agustus, yang mencapai 8.8% tahun ke tahun. USD/JPY mengakhiri pekan perdagangan dengan naik 1.8%.

GBP

Pasangan pound Inggris dan dolar AS menunjukkan sentimen positif secara konsisten terapreasiasi sepanjang minggu, mengakhiri perdagangan di 1.375. Data ekonomi penting termasuk indikator pasar tenaga kerja dengan tingkat pengangguran 4.5% dan pendapatan rata-rata naik 7.2% tahun ke tahun. Produksi industri bulan Agustus lebih tinggi 3.7% dari setahun sebelumnya. GBP/USD mengakhiri pekan dengan diperdagangkan naik 1.0%.

Peristiwa Ekonomi

Minggu ini akan dimulai dengan data ekonomi penting dari Cina, di mana pertumbuhan ekonomi, produksi industri dan penjualan ritel akan dipublikasikan. Ini akan diikuti oleh data produksi industri pada hari Senin. Tidak ada data rilis besar yang dijadwalkan di hari Selasa, sementara angka inflasi untuk Inggris dan Eropa dijadwalkan Rabu. Pada hari Kamis, investor akan mengamati penjualan rumah yang ada AS dan pada hari Jumat inflasi Jepang, penjualan ritel Inggris dan hasil awal indeks manajer pembelian.

Berdasarkan data sentimen pasar Admirals, 59% investor memiliki posisi panjang di EUR/USD (turun –8 poin persentase dibandingkan minggu lalu). Di pasangan utama Asia USD/JPY, 10% investor memiliki posisi panjang (turun –1 poin persentase). Di pasangan GBP/USD, 24% partisipan mengharapkan kenaikan (turun –22 poin persentase). Data pasar tersebut diinterpretasikan sebagai indikator kontrarian, sehingga EUR/USD kemungkinan akan jatuh dan USD/JPY dan GBP/USD naik. Analisis data posisi harus dikombinasikan dengan proyeksi fundamental dan analisis teknis.

