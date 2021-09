Dolar AS terdorong dan terapresiasi

September 13, 2021 21:19

Minggu lalu, mata uang cadangan dunia memulihkan beberapa kerugian bulan lalu, rebound dari rata-rata pergerakan 200-harinya pada grafik harian. Pasar keuangan berada dalam suasana agak korektif, dengan indeks ekuitas sedikit memerah dan imbal hasil obligasi naik, yang mungkin berkontribusi pada permintaan lebih kuat terhadap dolar AS dalam konteks ini.

USD

Data ekonomi AS bagus, meski terbatas. Banyak perhatian tertuju pada Indeks Harga Produsen negara tersebut, yang menunjukkan kenaikan sebesar 8.3% tahun-ke-tahun, tertinggi baru dalam dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga ke atas masih belum mereda dan bahwa tingkat inflasi kemungkinan akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lama. Jumlah lowongan perkerjaan di negara tersebut terus meningkat dan mencapai 10.93 dalam data JOLT terbaru, poin tertinggi dalam satu dekade, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mengalami pemulihan lebih cepat daripada keinginan orang untuk kembali bekerja. Klaim jumlah pengangguran baru terus turun dari 0.340 juta menjadi 0.310 juta setiap minggu, menunjukkan penurunan dalam jumlah klaim bantuan kehilangan pekerjaan.

Data virus menunjukkan tanda-tanda positif, dengan rata-rata mingguan infeksi baru global turun dari 629 menjadi 552 ribu per hari. Di AS, data didukung oleh tren global, dengan rata-rata kasus baru mingguan negara itu turun dari 162 menjadi 135 kasus per hari. Jumlah vaksin yang diberikan meningkat dari 374 juta menjadi 379 juta, perubahan mingguan sebanyak 5 juta. Secara keseluruhan, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis di AS meningkat dari 62.2% menjadi 63.0% dari populasi, peningkatan sebesar 0.8%. Di Lituania, jumlah orang yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis naik dari 59.9% menjadi 60.8%, perbedaan sebesar 0.9%. Di Inggris, jumlah kasus naik sedikit dari 34 menjadi 37 per hari.

Euro

Pasangan utama mata uang EUR/USD terdepresiasi ke level 1.180, mencerminkan tren dolar AS yang lebih kuat. Data ekonomi dari Old Continent bagus dan data awal menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh sebesar 14.3% tahun-ke-tahun atau 2.2% kuartal-ke-kuartal di kuartal kedua. Indeks sentimen ekonomi ZEW jatuh pada 31.1 poin di Eropa dan 26.5 poin di Jerman, keduanya turun ke level terendah mereka dalam lebih dari setahun. Bank Sentral Eropa juga mempertahankan suku bunga dan besaran program stimulus tidak berubah, namun mengumumkan bawah mereka kemungkinan besar akan dipotong pada akhir tahun atau awal tahun depan, jika kondisi pasar memungkinkan. Tidak ada angka atau tanggal spesifik yang diberikan. Pasangan EUR/USD mengakhiri pekan dengan turun sebesar -0.6%.

JPY

Pasangan terpenting Asia USD/JPY melanjutkan konsolidasinya dan bergerak di sekitar pergerakan rata-rata 50-hari pada grafik harian. Data tersebut mencakup data ekonomi sebenarnya pada kuartal kedua, yang berjumlah 1.9% tahun-ke tahun atau 0.5% kuartal-ke-kuartal. Pengeluaran rumah tangga negara itu tumbuh sebesar 0.7% tahun-ke-tahun. USD/JPY mengakhiri pekan trading dengan naik sebesar 0.2%.

GBP

Pasangan pound Inggris-dolar AS terkonsolidasi di kisaran trading beberapa bulan terakhir. Data tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7.5% dan peningkatan produksi industri sebesar 3.8% tahun-ke-tahun. GBP/USD mengakhiri pekan dengan turun sebesar -0.2%.

Peristiwa Ekonomi

Minggu ini akan dimulai dengan tenang dan Indeks Harga Produsen Jepang akan dipantau pada hari Senin. Pada hari Selasa, investor akan menantikan industri produksi Jepang, pasar tenaga kerja Inggris dan inflasi AS bulan Agustus. Pada hari Rabu, indikator penting industri, inflasi dan penjualan ritel Cina akan dipantau, serta inflasi Inggris dan data produksi industri Eropa dan AS. Pada hari kamis, fokus akan tertuju pada angka penjualan ritel AS, dan pada hari Jumat pada angka penjualan ritel Inggris.

Menurut data sentimen pasar Admiral Markets, 65% investor memiliki posisi panjang pada pasangan EUR/USD (hingga +37 poin persentase dibandingkan dengan minggu lalu). Di pasangan utama Asia USD/JPY, 49% investor memiliki posisi panjang (turun –6 poin persentase). Di pasangan GBP/USD, 40% peserta mengharapkan kenaikan (hingga +18 poin persentase). Data ini diinterpretasikan sebagai indikator kontrarian, sehingga EUR/USD cenderung turun, GBP/USD naik, dan USD/JPY netral. Data posisi analis harus dikombinasikan dengan proyeksi fundamental dan analisis teknis.

Sumber: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

