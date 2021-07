¿Puede existir correlación entre el precio del oro y el número de nuevos casos de coronavirus?

Julio 26, 2021 13:28



El oro es uno de los principales activos refugios del mundo. Su precio tiende a aumentar en épocas de crisis y alta volatilidad, como se ha podido observar en la crisis del coronavirus.

En los últimos meses se está produciendo una asombrosa correlación entre el número de casos de coronavirus a nivel mundial y la evolución del precio del oro, como se puede apreciar en los siguientes gráficos.



Fuente: Casos diarios de coronavirus, Center for systems fo science and Engineering at John Hopkins University. Rango de datos: desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 23 de julio de 2021, captura realizada el 26 de julio de 2021 a las 10:00 pm.





Fuente: Admirals MetaTrader 5, GOLD, diario - Rango de datos: desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 23 de julio de 2021, realizado el 23 de junio de 2021 a las 10:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico anterior mide la evolución del precio del oro con una periodicidad diaria.

En él, se puede observar el fuerte rally alcista del precio del oro desde principios abril de 2021 hasta finales de mayo.

Este rally, llevo a la cotización desde los 1675 dólares por onza de troy hasta los 1915, lo que representa un avance superior al 14 % en menos de dos meses.

Si bien, desde mediados de mayo el indicador RSI avisaba de que el activo estaba entrando en zona de sobrecompra, lo que anticipaba una posible caída.

Los trades aprovecharon para recoger beneficios provocando un fuerte descenso de la cotización y volviendo a entrar al mercado en el soporte formado alrededor del retroceso de Fibonacci 61.8.

Tras una primera fase de estabilización, el activo se está consolidando entre el nivel 38.2 y el nivel 50 del retroceso de Fibonacci.

Parece que finalmente, la pandemia del coronavirus se ha estabilizado y comienza el descenso en el número de casos diarios. ¿Ocurrirá lo mismo con el precio del oro?

¿Sabías que tienes a tu disposición la herramienta Technical Ideas Lookup de Trading Central para encontrar ideas de trading sobre el GOLD y en miles de instrumentos diferentes?

Inicia la descarga gratuita haciendo clic en el siguiente banner:

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente: