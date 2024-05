Alphabeti üllatavad esimese kvartali tulemused

Mai 17, 2024 12:22

Aprilli lõpus avaldas Google'i emaettevõte Alphabet oma esimese kvartali üle ootuste kõrged tulemused ja teatas esimesest dividendimaksest.

Loe edasi, et teada saada, millised on olnud Alphabeti neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Alphabet Inc. (Google, Class A) Sümbol Invest.MT5 kontol: GOOG Idee kuupäev: 14. mai 2024 Aeg: 6-12 kuud Ostu hind: 179 dollarit Eesmärgi tase: 195 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Alphabeti esimese kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Tulu: 80,54 miljardit dollarit vs prognoositud 78,71 miljardit dollarit.

Aktsiakasum: 1,89 dollarit vs prognoositud 1,51 dollarit.

Tegevustulu: 25,47 miljardit dollarit, kasvades aastaga 46%.

Reklaamitulu kasvas aastaga 13%.

Pilveteenuste tulu kasvas aastaga 28%.

Kuigi teade ettevõtte esimesest dividendist sai meedias palju kajastust, oli ka tulemustes palju meeldivat. Nii tulud kui ka aktsiakasum ületasid ootusi, kasvades aastaga vastavalt 15% ja 62%.

Kõigil Alphabeti tegevusharudel läks kvartalis hästi. Reklaamist saadav tulu, mis on ettevõtte peamine sissetulekuallikas, tõusis 13%, kuna reklaamiturg näib olevat palju paremas seisus kui paar aastat tagasi.

Samuti tasub esile tõsta Google Cloudi jätkuvat kasvu. Esimeses kvartalis kasvas käive 28% ja haru parandas oluliselt oma kasumlikkust.

pilveharu äritulu ulatus 900 miljoni dollarini. Aasta varem oli see vaid 191 miljonit dollarit. Tegevuskasum, mis näitab äritulu protsenti kogutulust, oli kvartalis 9,4%, mis on muljetavaldav tõus võrreldes eelmise aasta 2,4% -ga.

Pilvandmetöötluse turg kasvab jätkuvalt ja tehisintellekti töökoormuse suurenemine suurendab tulevikus tõenäoliselt nõudlust nende teenuste järele veelgi. Kuigi turgu domineerivad Amazon ja Microsoft, on Google endiselt väljakujunenud tegija ja heas positsioonis, et saada potentsiaalset kasu jätkuvast nõudlusekasvust.

Viimaste tulemuste tõttu tõusis Alphabeti aktsia hind 10%. Aga kuhu suundub Alphabeti aktsia järgmisena? Võimalik, et tehisintellekti ja pilvandmetöötluse võimalikud tulevased eelised on juba aktsia hinnas kajastunud. Uurime, mida analüütikud arvavad.

Alphabeti börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Alphabeti aktsial on parasjagu 31-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. Alphabeti börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 225,00 dollarit, madalaim 166,00 dollarit ja keskmine 194,83 dollarit.

Allikas: TipRanks – 15. mai 2024.

Näide - Alphabeti aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 179 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 195 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 6-12 kuud

Ostes 20 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 320 dollarit [(195,00 - 179,00) * 20 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admiral Marketsi Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 20 Alphabeti aktsiat, oleks vahendustasu 0,40 dollarit (0,02 dollarit * 20 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemisidee vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Alphabeti aktsia ostmiseks

Admiral Marketsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiral Marketsis konto ja sisene Dashboardi .

. Ava veebipõhine kauplemisplatvorm.

Otsi Alphabeti ja klõpsa sümbolil, et avada hinnagraafik.

Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Kujutatud: Admiral Markets MetaTrader WebTrader – Alphabeti tunnigraafik. Jäädvustatud: 14. mai 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Alphabeti aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Alphabeti aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admiral Markets samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

