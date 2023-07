Unsere Tageseinschätzung zum Dow Jones für Montag, den 03.07.2023 - Zeitpunkt der Analyse: 09:01 Uhr

Rückblick:

Würzburg/Stadtlohn (www.day-trading-live.de) - Der Dow Jones notierte Freitagmorgen im Bereich der 34.110 Punkten. Der Index formatierte am Freitagmorgen direkt sein TT und stieg von hier aus kontinuierlich an. Gegen Mittag kam es einer kleineren Konsolidierung, die Aufwärtsbewegung wurde im Nachgang dessen wieder aufgenommen. Bis kurz von Tagesschluss wurde das TH markiert. In der letzten Handelsstunde bröckelten die Notierungen noch einmal etwas ab. Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer Box seitwärts weiter.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 34.396/98 Punkte Marke damit gerechnet, dass Dow Jones an unser maximales Anlaufziel bei 34.409/11 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 34.110 Punkte Marke hingegen minimal unter unser nächstes Anlaufziel bei 34.090/88 Punkten.

30.06. 29.06. Range 30.06. erwartet Ist Tageshoch (TH) 34.471 34.152 Tageshoch 34.335 34.471 Tagestief (TT) 34.087 33.810 Tagestief 34.007 34.087 Handelsschluss 34.377 33.875 Range*(Punkte) 384 342

Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag / rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag grün= höhere Kurse im Vergleich zum Vortag // *Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Dow Jones notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 34.380 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Dow Jones sich ab dem Morgen weiter aufwärts schieben konnte. Es ging bis kurz vor Handelsschluss kontinuierlich aufwärts. Der Abstand zur SMA20 war am Abend veritabel.

Damit ist das Stundenchart uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange der Dow Jones per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange sind weiter Aufwärtimpulse denkbar und möglich. Anlaufbereiche könnten die 34.580/610 Punkte und dann die 34.715/25 Punkte sein. Diese Anlaufziele sind erreichbar, solange sich der Index über der SMA20 halten kann.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 gehen und wären als unkritisch zu sehen, wenn es der Dow Jones schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es aber unter diese Durchschnittslinie und setzt sich der Index darunter fest, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 34.178 Punkten) gehen könnten. Die Bären wären erst wieder im Spiel, wenn sich der Dow Jones per Stundenschluss unter der SMA200 (aktuell bei 33.952 Punkten) etabliert hat.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4 #DJI30 1h Chart, Datenspanne: 16 Juni 2023 bis 03..Juli 2023, abgerufen am 03..Juli 2023 um 7.41 Uhr.

Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones sich, nachdem es über die SMA20 (aktuell bei 34.095 Punkten) ging, zunächst seitwärts bewegt hat. Ende der letzten Handelswoche ging es dynamisch und mit Momentum über die SMA50 (aktuell bei 33.949 Punkten), über die sich der Index dann auch festsetzen konnte.

Damit hat sich das übergeordnete Chartbild etwas aufgehellt. Solange der Dow Jones über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Stundenbetrachtung definiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 und dann weiter an die SMA50 gehen. Kann sich der Dow Jones im Bereich der SMA50 nicht erholen, so könnte es wieder in Richtung der SMA200 (aktuell bei 33.632 Punkten) gehen.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4 #DJI30 4h Chart, Datenspanne: 16.Mai 2023 bis 03..Juli 2023, abgerufen am 03..Juli 2023 um 7.42 Uhr.

Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

+++++Anzeige+++++

Unser Ausblick für den heutigen Handelstag:

Der Dow Jones notiert aktuell im Bereich der 34.400 Punkte. Damit notiert er gut 290 Punkte über dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 34.400 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 34.414/16, bei 34.425/27, bei 34.440/42, bei 34.458/60, bei 34.478/80, bei 34.492/94, bei 34.505/07 und dann bei 34.519/21 Punkten zu finden. Über der 34.519/21 Punkte Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 34.535/37, bei 34.549/51, bei 34.567/69, bei 34.580/82, bei 34.596/98, bei 34.611/13, bei 34.624/26, bei 34.636/38, bei 34.651/53, bei 34.669/71 bzw. bei 34.683/85 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 34.400 Punkte Marke halten, so könnte es abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 34.389/87, bei 34.382/80, bei 34.369/67, bei 34.348/46, bei 34.331/29, bei 34.315/13, bei 34.299/97, bei 34.278/76 und dann bei 34.261/59 Punkten gehen. Unter der 34.261/59 Punkte Marke könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 34.239/37, bei 34.215/13, bei 34.199/97, bei 34.180/78, bei 34.168/66, bei 34.152/50, bei 34.135/33 bzw. bei 34.119/17 Punkten anlaufen.

Dow Jones Widerstände 34.429/83 34.540/95 34.745 34.835 35.004 35.122 Dow Jones Unterstützungen 34.382 34.178/08 34.095/11 33.952/49/12 33.829 33.632/26 33.599 33.433 33.368

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader4

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkei/t Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Diese Einschätzungen sind immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

34.519 / 34.611 bis 34.367 / 34.313 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.