Februar 07, 2021 19:10

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (08.02. - 12.02.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (01.02.2021 - 05.02.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 13.546 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 379 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 127 Punkte über dem Wochenschluss am Montag der Vorwoche. Mit Aufnahme des Xetra-Handels am Montagmorgen haben die Bullen die ersten Duftmarken gesetzt. Es ging in gleich in Richtung der 13.600 Punkte, die auch zügig überwunden werden konnten. Diese Bewegung setzte sich an den folgenden Tagen weiter fort. Der DAX30 formatierte immer ein höheres Tageshoch und höheres Tagestief, was ein sehr bullisches Zeichen war. Erst am Freitag erlahmten die Kräfte der Bullen. Sie konnten aber verhindern, dass es zu einem Tagestief unter der 14.000 Punkte-Marke kam. Der Xetra-Schluss am Donnerstag war der höchste in der Geschichte des DAX. Die Range am Freitag war mit 101 Punkten auch die kleinste der Handelswoche.

Der DAX30 konnte in dieser Handelswoche zwar kein neues Allzeithoch formatieren, aber den zweithöchsten Wochenschluss in diesem Jahr. Nachdem der Index am Montag noch mit einem deutlichen GAP-down in den Wochenhandel gestartet ist, ging es praktisch nur aufwärts. Rücksetzer wurden keine großen zugelassen. Das Wochenhoch als auch das Wochentief liegen über dem Niveau der Vorwoche. Der Index konnte nach einem Verlust in der Vorwoche wieder einen Wochengewinn ausweisen, den größten in diesem Jahr und der größte seit der KW 45/2020. Die Range lag mit 600 Punkten zwar unter der der Vorwoche, aber über dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 13.805/07 Punkte weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 13.818/20 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde mehr als deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen nicht unter die 13.500 Punkte, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst.

Abgleich der Range (Ist / erwartet)

Wochenhoch 114 / 13.805 Punkte

/ 13.805 Punkte Wochentief: 514 / 13.271 Punkte

DAX 2020 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 41/2020 13.104 12.726 13.058 355 378 42/2020 13.178 12.598 12.900 -158 580 43/2020 13.030 12.343 12.664 -236 687 44/2020 12.459 11.378 11.627 -1.037 1.081 45/2020 12.595 11.549 12.480 853 1.046 46/2020 13.297 12.667 13.118 638 630 47/2020 13.281 13.033 13.128 10 248 48/2020 13.369 13.123 13.368 240 246 49/2020 13.446 13.180 13.296 -72 266 50/2020 13.457 13.007 13.146 -150 450 51/2020 13.775 13.048 13.588 442 727 Durchschnittliche Range 2020 679 Gewinn- zu Verlustwochen 27 / 24

DAX 2021 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 01/2021 14.134 13.565 14.087 499 569 02/2021 14.030 13.671 13.764 -323 359 03/2021 14.026 13.689 13.874 110 337 04/2021 13.955 13.310 13.419 -455 645 05/2021 14.114 13.514 14.064 645 600 Durchschnittliche Range 2021 502 Gewinn- zu Verlustwochen 3 / 2

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände: 14.068/88....14.108/10/53/93.....14.211/57/91....14.331/90

DAX-Unterstützungen: 13.987/50/10....13.872/46/22...13.787/55/21.....13.656

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX30 Setups:

Intraday-Marke 14.101 und 13.872

Tagesschlussmarken 257 und 13.702

Break1 Bull (WochenSchluss) (674)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (135)

Boxbereich 13.790 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 15.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem der DAX zum Wochenschluss der letzten Handelswoche noch unter der SMA50 (aktuell bei 13.627 Punkten) geschlossen hat, sind wir in unserem letzten Setup davon ausgegangen, dass sich die Bären durchsetzen und es weiter in Richtung der 13.000 Punkte gehen könnte. Das Gegenteil ist eingetreten - die Bullen haben einen Haken geschlagen und haben den DAX30 praktisch die gesamte Handelswoche nach Norden geschoben. Im Zuge dessen ging es auch zügig über die SMA20 (aktuell bei 13.842 Punkten). Der DAX konnte sich am Donnerstag darüber etablieren, das Anlaufen und das Überwinden der 14.000 Punkte damit nur konsequent. Zum Wochenschluss hin ließ die Dynamik deutlich nach, was sich auch in der Tageskerze zeigt. Übergeordnet hat sich das Chartbild wieder deutlich aufgehellt, die Bullen haben aktuell klare Vorteile.

Denkbar ist, dass sich zu Wochenbeginn die Aufwärtsbewegung, nach einer Konsolidierung, weiter fortsetzt. Es könnte im Zuge weiterer Kurssteigerungen zunächst an das Allzeithoch und dann weiter in Richtung der 14.211/57 Punkte gehen. Kann sich der DAX30 nachhaltig über die 14.257 Punkte schieben, wäre übergeordnet auch ein Anlaufen der 15.000 Punkte denkbar.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Sollte es darunter gehen, insbesondere dann, wenn die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen wird, wäre die SMA50 der nächste Halt. Bei einem Tagesschluss unter dieser Linie, der am Folgetag bestätigt wird, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben, dann könnte es zu Abgaben bis an die 13.180/13.000 Punkte kommen.

Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Bullen das Chartbild direkt und dynamisch gedreht haben. Seit dem Tief am Montag, das im Rahmen der Frühbörse formatiert wurde, ging es praktisch nur aufwärts. Nennenswerte Widerstände wurden wie Butter durchschnitten. Da haben die Bullen sehr gute Arbeit geleistet. Auch im 4h Chart sind die Perspektiven auf eine weitere Steigerung gut. Es könnte in der Handelswoche weiter, vielleicht auch weniger dynamisch, aufwärts gehen. Die Anlaufziele auf der Oberseite wurden im Daily genannt.

Rücksetzer könnten sich durchaus einstellen, diese haben das Potential zunächst bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 13.983 Punkten) und dann weiter bis an die SMA200 (aktuell bei 13.779 Punkten) gehen. Da auch die SMA 50 (aktuell bei 13.770 Punkten) knapp unter der SMA200 liegt wäre der DAX aktuell in diesem Bereich gut abgesichert, was aber nicht bedeutet, dass der Index unter diese Linien rutschen kann. Insbesondere wenn diese beiden Linien im Zuge von dynamischen Bewegungen unterschritten werden und der DAX30 sich darunter etabliert würde sich das Chartbild eintrüben.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 30 %

Fazit: Da der DAX hat das Blatt innerhalb von wenigen Handelstagen wieder drehen können. Es könnte weiter aufwärts gehen. Anlaufziele wären das Allzeithoch und dann der Bereich bei 14.211/57 Punkte. Eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild, wenn sich der DAX30 unter der 13.770 Punkte Marke etabliert.

Die Ausbildungsoffensive 2021 für alle! Börse & Trading für Anfänger

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Die US-Arbeitsmarktdaten sind am Freitag überraschend gut ausgefallen. Das bezieht sich weniger auf die Anzahl der neu geschaffenen Stellen im Januar, sondern vielmehr auf die US-Arbeitslosenquote. Die ist auf 6,3% gefallen und liegt damit nur halb so hoch wie zur Hochzeit der Pandemie, als über 12% der US-Bürger arbeitslos gemeldet waren. Die niedrigere Arbeitslosenquote bedeutet aber auch, dass die Zahl der Menschen abgenommen hat, die nach Arbeit suchen. Somit ist die Zahl das was sie ist: relativ.

Ungeachtet dessen, versucht die US-Administration zum einen die Zahl der Impfungen bis Mitte April auf 100 Mio. Menschen zu erreichen, was ihr auch gelingen könnte. Damit werden die USA Lichtjahre weiter sein wie die EU, und damit werden die USA auch viel früher wieder zur Normalität zurückkehren, was der Wirtschaft zu Gute kommen dürfte. Der EUR (zum USD) ist in den letzten Monaten stark gestiegen, er könnte jetzt aber wieder fallen, auch deutlicher. Zum anderen arbeitet die US-Administration daran, ein neues Hilfspaket auf den Weg zu bringen, dass den Menschen als auch der Wirtschaft unter die Arme greifen soll.

Die EU beschäftigt sich aktuell damit, das Desaster der Impfstofflieferungen zu diskutieren und wegzudiskutieren. Realistisch wird es sein, dass Europa frühestens wieder im Sommer zu Normalität zurückkehren kann. Normalität wird sich aber, in unseren Augen, erst Ende des Jahres einstellen. Die Konjunktur in Europa wird damit auch viel später anspringen als beispielsweise in den USA.

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX30 über der 14.050 Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 14.068/70, bei 14.082/84, bei 14.096/98, bei 14.112/14, bei 14.124/26 und dann bei 14.132/34 Punkten zu finden. Kann sich der Index über die 14.132/34 Punkte schieben, so könnte es dann an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.144/46, bei 14.157/59, bei 14.167/69, bei 14.180/82, bei 14.193/95, bei 14.205/07 und dann bei 14.211/13 Punkten gehen. Über der 14.211/13 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.222/24, bei 14.234/36, bei 14.245/47 und dann bei 14.255/57 bzw. bei 14.261/63 Punkten zu finden. Darüber wären die 14.271/73, die 14.282/84, die 14.292/94, die 14.305/07, die 14.315/17, die 14.330/32, die 14.343/45 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 14.050 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.038/36, bei 14.025/23, bei 14.014/12, bei 14.002/14.000 und dann bei 13.987/85 Punkte erreichen könnten. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufmarken bei 13.972/70, bei 13.960/58, bei 13.940/38, bei 13.923/21, bei 13.904/02, bei 13.889/87, bei 13.873/71, bei 13.862/60 und dann bei 13.846/44 Punkte gehen. Unter der 13.846/44 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufzeile die 13.835/33, die 13.824/22, die 13.813/11, die 13.800/798, die 13.7887/85 und dann die 13.779/77 bzw. die 13.773/71 Punkte. Setzt der Index bis in den Bereich der 13.779/71 Punkte zurück, so hätte er hier gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 13.763/61, bei 13.750/48, bei 13.737/35, bei 13.725/23, bei 13.710/08, bei 13.698/96, bei 13.680/78 und dann bei 13.669/67 Punkten erreichen könnten.

Erwartete Wochenrange KW 05/2021 auf Basis unseres Setups

211 Punkte (14.284 Punkte) bis 13.779 Punkte (13.680 Punkte)

Übergeordnete erwartete Tendenz:

seitwärts/aufwärts

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

