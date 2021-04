April 25, 2021 19:00

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (26.04. - 30.04.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (19.04.2021 - 23.04.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.468 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 269 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 39 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX30 formatierte mit Aufnahme des Xetra-Handels ein neues Xetra-Allzeithoch. Die Notierungen gaben dann aber im Handelsverlauf deutlicher nach. Der Index setzte bis unter die 15.350 Punkte zurück und konnte sich im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag etwas erholen. Mit Aufnahme des Xetra-Handels am Dienstag setzten sich die Abgaben weiter fort. Der DAX konnte sich erst im Bereich der 15.100 Punkte-Marke stabilisieren. Eine Erholung gelang aber erst am Mittwochnachmittag, nachdem das Wochentief formatiert wurde. Die Notierungen zogen am Donnerstagabend spürbar an. Nach einem dynamischen Rücksetzer am Donnerstagabend bis in den Bereich der 15.210 Punkte ging es am Freitag zunächst etwas aufwärts. Allerdings notierte der DAX30 bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag setzten der DAX noch einmal an die 15.150 Punkte zurück, konnte sich dann aber genauso dynamisch wieder erholen und einen Wochenschluss über der 15.250 Punkte Marke formatieren.

Der deutsche Leitindex hat in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Xetra-Allzeithoch gemacht. Das nachbörsliche Hoch der vergangenen Handelswoche konnte aber nicht erreicht werden. Der DAX30 hat damit in den letzten vier Handelswochen jeweils ein Wochenhoch über der 15.000 Punkte-Marke gemacht. Das Wochentief lag auch über der 15.000 Punkte-Marke, aber unter dem Level der Vorwoche. Nach sieben Wochen in Folge mit Wochengewinnen hat der DAX in dieser Handelswoche einen Wochenverlust auszuweisen. Er liegt in etwa auf dem Niveau des Gewinns der Vorwoche. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche und lag auf dem Niveau des Jahresdurchschnitts.

In dieser Handelswoche ging es nicht über die 15.500 Punkte, unsere Anlaufziele auf der Oberseite wurden damit nicht angelaufen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.123/21 Punkte noch unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.110/08 Punkten.

Abgleich der Range: KW 16 / 2021 (Ist / erwartet)

Wochenhoch 500 / 15.680 Punkte

/ 15.680 Punkte Wochentief: 381 / 15.072 Punkte

DAX 2021 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 06/2021 14.169 13.827 14.067 3 342 07/2021 14.150 13.853 13.961 -106 297 08/2021 14.055 13.641 13.789 -172 414 09/2021 14.199 13.865 14.051 262 334 10/2021 14.597 13.975 14.562 511 622 11/2021 14.804 14.408 14.629 67 396 12/2021 14.854 14.420 14.845 216 434 13/2021 15.198 14.751 15.170 325 447 14/2021 15.328 15.146 15.260 90 182 15/2021 15.509 15.168 15.507 247 341 16/2021 15.500 15.072 15.770 -237 428 Durchschnittliche Range 2021 422 Gewinn- zu Verlustwochen 11 / 5

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände: 15.284/98......15.321/40/64......15.412/34/64/83......15.522

DAX-Unterstützungen: 15.239....15.196/61/28......15.084/57/46/18......14.978/62

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.352 und 15.167

Tagesschlussmarken 15.462 und 14.987

Break1 Bull (WochenSchluss) (674)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (135)

Boxbereich 13.790 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 15.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung der letzten Wochen in dieser Handelswoche nicht fortsetzen können. Nachdem er sich einige Zeit an der Kanallinie (aktuell bei 15.328 Punkten) nach Norden schieben und am Freitag der letzten Handelswoche auch deutlich davon entfernen konnte, kam es in den letzten fünf Handelstagen dazu, dass er wieder an und unter die Kanallinie gerutscht ist. Die gute Nachricht für die Bullen ist aber, dass der DAX30 nach wie vor über der SMA20 (aktuell bei 15.160 Punkten) notiert. Die Tageskerze am Freitag hat ihren Docht auf der Unterseite an der SMA20, der Docht auf der Oberseite an der Kanallinie. Somit bewegt sich der DAX aktuell im neutralen Bereich.

Aus Bullensicht ist es wichtig, dass der DAX30 möglichst zeitnah auf Tagesschlussbasis wieder über die Kanallinie kommt und sich darüber etabliert. Sollte dies der Fall sein, so könnten die Bullen den Index wieder in Richtung der 15.500 Punkte und dann auch weiter an die 16.000 Punkte schieben. Solange er sich über der Kanallinie halten kann, solange wären neue Hochs denkbar.

Rutscht der Index auf Tagesschlussbasis wieder unter die SMA20 und etabliert er sich unter dieser Durchschnittslinie, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis an die SMA50 (aktuell bei 14.602 Punkten) gehen könnten.

Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): neutral

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX30 am Freitag unter die SMA20 (aktuell bei 15.221 Punkten) gefallen ist. Er konnte sich aber zum Wochenschluss wieder über die SMA20 bis an die SMA50 (aktuell bei 15.282 Punkten) schieben. Damit haben die Bullen es geschafft, das kurzfristige Chartbild noch im neutralen Bereich zu halten.

Die Bullen müssen den DAX zunächst über die SMA50 und dann über die Kanallinie bringen und vor allem etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts an das Allzeithoch gehen. Scheitern die Bullen aber, so könnten Rücksetzer zunächst bis an die SMA20 gehen. Geht es unter diese Linie und etabliert sich der Index darunter, so wären zunächst die 15.150 Punkte (hier liegt die SMA20 im Daily) und dann die 15.050 Punkte denkbare Anlaufziele. Sollten die Bären den DAX30 unter die 15.000 Punkte drücken können, so könnte es im Zuge dessen auch an die SMA200 (aktuell bei 14.894 Punkten) gehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 55 %

Fazit: aktuell befindet sich der DAX in einer neutralen Zone. Sowohl Bullen als auch Bären könnten sich in den nächsten Handelstagen durchsetzen. Aus Bullensicht ist es wichtig, einen Tagesschluss über der Kanallinie zu formatieren, um Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Die Bären wären dann wieder im Spiel, wenn sie es schaffen, den DAX30 unter der 15.150 Punkte zu etablieren.

Die Ausbildungsoffensive 2021 für alle! Börse & Trading für Anfänger

DAX Rahmenbedingungen; das grosse Bild:

In der kommenden Handelswoche stehen eine Reihe von wichtigen Themen an. Zum einen wird die FED erneut tagen. Wir gehen nicht davon aus, dass die Zentralbank Änderungen in der Geldpolitik vornehmen wird. Sie wird ähnlich der EZB argumentieren - ein temporärer Anstieg der Inflation wird toleriert, ohne dass es zu einer Anpassung der Zinsen kommt. Folglich könnten die Märkte genauso gelassen reagieren wie in der Woche anlässlich der EZB Sitzung.

Am Donnerstag wird das US-BIP für das 1. Quartal 2021 veröffentlicht werden. Die Prognosen liegen deutlich über 5%, einige Anleger gehen davon aus, dass es sogar zu einem Wachstum von gut 10 % gekommen sein könnte. Die Aktienmärkte könnten davon profitieren und zu neuen Hochs laufen, insbesondere die amerikanischen Indizes. Mittelfristig kann aber ein derart hohes Wirtschaftswachstum gepaart mit den verschiedenen Corona Programmen der US-Regierung, dazu führen, dass die Inflation dauerhaft an Fahrt gewinnen würde. Das würde dann im Umkehrschluss zu einer Ernüchterung der Märkte führen.

Das Impfprogramm in Deutschland gewinnt nach nunmehr vier Monaten langsam an Fahrt. Zunächst wird der nächste Lockdown das Leben Ende April bis Ende Mai noch einschränken, es besteht aber die Perspektive, dass es im Juni dann langsam wieder zur Normalität zurück gehen könnte. Es wird sich dann im 3. und im 4. Quartal 2021 zeigen, wie viele Unternehmen letztendlich überlebt haben.

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX30 über der 15.270 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.277/79 und dann bei 15.282/84 Punkten erreichen könnte. Kann sich der DAX über die 15.282/84 Punkte schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.294/96, bei 15.305/07, bei 15.313/15, bei 15.321/23 und dann bei 15.329/31 Punkte gehen. Kommt es im Bereich der 15.323/31 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.339/41, bei 15.350/52, bei 15.363/65, bei 15.375/77, bei 15.391/93, bei 15.402/04, bei 15.414/16, bei 15.425/27, bei 15.439/41, bei 15.452/54 und dann bei 15.464/66 Punkten zu finden. Über der 15.464/66 Punkte-Marke wären die 15.474/76, die 15.483/85, die 15.495/97, die 15.503/05, die 15.515/17, die 15.526/28, die 15.542/44, die 15.555/57 und dann die 15.567/69 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der DAX30 nicht über der 15.270 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.257/55, bei 15.247/45, bei 15.236/34, bei 15.228/26 und dann bei 15.222/20 Punkten erreichen könnten. Kommt es bei 15.222/20 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.212/10, bei 15.203/01, bei 15.190/88, bei 15.177/75, bei 15.163/61 und dann bei 15.151/49 Punkten zu finden. Setzt der Index bis in den Bereich der 15.163/51 Punkte zurück, so hätte er in diesem Bereich vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.139/37, bei 15.126/24, bei 15.118/16, bei 15.108/06, bei 15.098/96 und dann bei 15.085/83 bzw. bei 15.074/72 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.074/72 Punkte-Marke wären die 15.068/65, die 15.052/50, die 15.040/38, die 15.028/26, die 15.019/17, die 15.010/08, die 14.995/93, die 14.985/83 und dann die 15.971/69 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 17 / 2021:

seitwärts / abwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

323 Punkte (15.444 Punkte) bis 15.110 Punkte (15.040 Punkte)

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

