DAX40 Tages Updates

Unsere Tageseinschätzung zum Dax für Mittwoch, den 21.06.2023 - Zeitpunkt der Analyse: 08:05 Uhr

Rückblick:

Würzburg/Stadtlohn (www.day-trading-live.de) - Der Dax ging gestern morgen bei 16.170 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits vorbörslich gab der Dax weiter nach. Es stellte sich mit Aufnahme des Xetra Handels zwar eine kleinere Erholung ein, die aber sofort wieder abverkauft wurde. Es ging bis zum Mittag deutlich unter die 16.100 Punkte. Den Bullen gelang es erst am frühen Nachmittag eine Gegenbewegung abzubilden, die bis in den Bereich der 16.185 Punkte lief. Es ging im weiteren Handelsverlauf noch einmal an und unter die 16.100 Punkte, die Bullen schafften es einen Xetra Schluss über dieser Marke zu formatieren. Nachbörslich konnte der Index weiter zulegen. Der Index ging bei 16.136 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Dax moderat erholen.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.173/75 Punkte Marke damit gerechnet, dass der Dax an unser nächstes Anlaufziel bei 16.181/83 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 16.081/79 Punkte Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 16.064/62 Punkten.

20.06 . 19.06. Range 20.06. erwartet Ist Tageshoch (TH) 16.185 16.300 Tageshoch 16.260 16.185 Tagestief (TT) 16.068 16.181 Tagestief 16.062 16.068 Xetra Schluss 16.111 16.201 Tagesschluss 16.136 16.211 Range* (Punkte) 117 119

Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag / rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag

grün= hähere Kurese im Vergleich zum Vortag // *Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Dax notierte gestern morgen im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 16.175 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index am Vormittag unter die SMA200 gelaufen ist, sich am Mittag fangen und wieder in Richtung dieser Durchschnittslinie laufen konnte. Was aber nicht gelungen ist, sich über die SMA200 bzw. die SMA20 (aktuell bei 16.134 Punkten zu schieben. Am Nachmittag wurde der Dax wieder nach Süden abgewiesen. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Dax über die SMA20 schieben.

Damit ist die Aufgabenstellung für die Bullen klar. Es geht darum, den Dax möglichst rasch wieder über die SMA200 / SMA50 (aktuell bei 16.183 Punkten) zu schieben und im Nachgang auch festzusetzen. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen könnte.

Gelingt der Move über die SMA20 aber nicht und setzt sich der Dax unter dieser Durchschnittslinie fest, so könnte dies ein Hinweis sein, dass weitere Abgaben bis in den Bereich der 15.920/880 Punkte gehen könnten.

Einschätzung kurzfristiges 1h Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dax sich zunächst über der SMA20 (aktuell bei 16.240 Punkten) etablieren konnte. Es ging zwar im Rahmen eines Rücksetzers zu Wochenbeginn wieder unter diese Durchschnittslinie und von hier aus mehr oder weniger direkt weiter abwärts an und unter die SMA50 (aktuell bei 16.192 Punkten).

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen, den Dax so schnell wie möglich wiede rüber die SMA50 und dann auch über die SMA20 zu schieben. Sollte dies gelingen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.

Etabliert sich der Dax aber im Rahmen der Rücksetzer unter der SMA50, so besteht die Möglichkeit, das sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis an die SMA200 (aktuell bei 16.024 Punkten) gehen könnten.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute morgen bei 16.126 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 44 Punkte unter dem Niveau der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen aber 15 Punkte über dem Niveau des Tagesschluss gestern abend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dax über der 16.120 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.133/35, bei 16.145/47, bei 15.158/60, bei 15.175/77, bei 16.181/83, bei 16.189/90, bei 16.202/04, bei 16.211/13, bei 16.219/21, bei 16.232/34, bei 16.240/42, bei 16.252/54, bei 16.260/62, bei 16.271/73 und dann bei 16.280/82 Punkten zu finden. Über der 16.280/82 Punkte Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.289/91, bei 16.310/12, bei 16.323/25, bei 13.334/36, bei 16.344/46, bei 16.355/57, bei 16.365/67 bzw. bei 16.375/77 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der Dax nicht über der 16.120 Punkte Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Dax an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.122/20, bei 16.113/11, bei 16.099/97, bei 16.081/79, bei 16.064/62, bei 16.057/55 bzw. bei 16.044/42 Punkten zu drücken. Unter der 16.044/42 Punkte Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.031/29, bei 16.019/17, bei 16.005/03, bei 15.990/88, bei 15.972/70, bei 15.964/62, bei 15.948/46 und dann bei 15.931/29 Punkten gehen.

Dax Widerstände 16.134/75/77/83/92 16.240/71/89 16.324/69 16.404/41 16.516/71 16.616/92

Dax Unterstützungen 16.111 16.057/50/24/15 15.988/64/62/34/16 15.865/49/21 15.767

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts /aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setup s: 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

16.190 / 16.271 bis 16.111 / 16.019 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.