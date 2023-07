Unsere Tageseinschätzung zu Brent-Öl für Mittwoch, den 05.07.2023 - Zeitpunkt der Analyse: 08:05 Uhr

Rückblick:

Würzburg/Stadtlohn (www.day-trading-live.de) - Brent-Öl notierte gestern morgen im Bereich der 74,90 US-Dollar. Der Rohstoff formatierte am Morgen bereits das TT und stieg von hier aus kontinierlich an. Am Nachmittag kam es zu einem kleineren Rücksetzer, der aber sofort zurückgekauft wurde. Die Aufwärtsbewegung hat sich im Nachgang übergeordnet weiter fortgesetzt. Bis zum Abend konnte sich der Rohstoff bis an die 76 US-Dollar schieben. Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen wieder etwas nach.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 76,01/03 US-Dollar damit gerechnet, dass Brent-Öl an unser nächstes Anlaufziel bei 76,21/23 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 74,83/81 US-Dollar unter unser nächstes Anlaufziel bei 74,75/73 US-Dollar.

04.07. 03.07. Range 04.07. erwartet Ist Tageshoch (TH) 76,17 $ 76,47 $ Tageshoch 76,22 $ 76,17 $ Tagestief (TT) 74,67 $ 74,45 $ Tagestief 74,50 $ 74,67 $ Handelsschluss* 76,00 $ 74,82 $ Range* (in USD) 1,50 $ 2,02 $

Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag / rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag - grün= höhere Kurse im Vergleich zum Vortag // *Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Brent-Öl notierte gestern morgen unter der SMA50 (aktuell bei 75,06 US-Dollar). Der Rohstoff konnte sich am Vormittag bereits über diese Durchschnittslinie als auch über die SMA20 (aktuell bei 75,25 US-Dollar) schieben und im weiteren Handelsverlauf über diesen beiden Linien festsetzen.

Damit hat sich das Stundenchart deutlich aufgehellt. Solange es Brent-Öl schafft, sich per Stundenschluss über der SMA20 zu halten, solange köntne es weiter aufwärts in Richtung de 77,15/35 US-Dollar gehen.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen und wären als unkritisch zu interpretieren, wenn sich Brent-Öl spätestens an der SMA50 erholen kann. Wird die SMA50 aber als Support per Stundenschluss aufgegeben, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 74,50 US-Dollar) gehen könnten.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4 #Brent-Öl 1h Chart, Datenspanne: 22.Juni 2023 bis 05..Juli 2023, abgerufen am 05..Juli 2023 um 7.31 Uhr.

Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chartbild ist erkennbar, dass Brent-Öl vom WS-Bereich bei 77,15/30 US-Dollar nicht überwinden konnte und wieder unter alle drei Durchschnittslinien gelaufen ist. Es ging im Handelsverlauf zurück an und über die SMA20 (aktuell bei 74,76 US-Dollar) und im Nachgang dessen auch über die SMA50 (aktuell bei 74,31 US-Dollar). Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche ging es dann an die SMA200 (aktuell bei 75,40 US-Dollar), die der Rohstoff im weiteren Handelsverlauf überwinden und sich darüber festsetzen konnte.

Solange Brent-Öl über der SMA200 notiert könnte weiter aufwärts an den nächsten Widerstandsbereich bei 77,15/30 US-Dollar gehen.

Geht es wieder unter die SMA200 zurück und wird auch die SMA50 als Unterstützung aufgegeben, so könnte es wieder in Richtung des Juni Tiefs gehen.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4 #Brent-Öl 4h Chart, Datenspanne: 23.Mai 2023 bis 05..Juli 2023, abgerufen am 05..Juli 2023 um 7.31 Uhr.

Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Ausblick für heute:

Brent-Öl notiert aktuell im Bereich der 75,85 US-Dollar und notiert damit ca. 0,95 US-Dollar über dem Niveau gestern morgen.

Long-Setup: kann sich Brent-Öl über der 75,85 US-Dollar Marke halten, so könnte es aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 76,01/03, bei 76,21/23, bei 76,37/39, bei 76,53/55, bei 76,69/71 bzw. bei 76,85/87 US-Dollar gehen. Über der 76,85/87 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 77,01/03, die 77,18/20, die 77,24/26, die 77,32/34, die 77,45/47, die 77,62/64, die 77,80/82 und dann die 77,98/78,00 US-Dollar.

Short-Setup: rutscht Brent-Öl unter die 75,85 US-Dollar, so könnten unsere nächsten Anlaufziele bei 75,69/68, bei 75,58/56, bei 75,39/37, bei 75,28/26, bei 75,15/13, bei 74,98/96, bei 74,83/81, bei 74,75/73, bei 74,52/50, bei 74,32/30, bei 74,09/07, bei 73,91/89 bzw. bei 73,62/60 US-Dollar angelaufen werden. Unter der 73,62/60 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 73,37/35, bei 73,22/20, bei 73,01/72,99, bei 72,80/78, bei 72,60/58, bei 72,45/43, bei 72,27/25, bei 72,10/08 und dann bei 71,95/93 US-Dollar zu finden.

Brent-Öl Widerstände 76,22 76,54 77,15 77,34 81,11 83,06 87,11

Brent-Öl Unterstützungen 75,60 75,56 75,39 75,37 75,27 74,81 74,41 74,32 73,85 72,78 70,19 69,35 66,38

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader4

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

76,23 $ / 77,01 $ bis 74,81 $ / 74,07 $ ist die heute von uns erwartete Tagesrange.