Spotové ceny zlata na vzestupu: Co byste měli vědět

Leden 12, 2023 23:11

Kolikrát jste už četli nebo slyšeli, že zlato je bezpečným přístavem pro investory a obchodníky? Pravděpodobně mnohokrát. Zdá se, že vysoké hodnoty inflace zaznamenané ve většině velkých ekonomik zvýšily spotové ceny zlata, protože se zvýšila poptávka.

Spotové ceny zlata se 12. ledna pohybovaly kolem 1 884 USD za unci. Spotové ceny zlata jsou o 8,3 % vyšší než před šesti měsíci, protože komodita získává zpět pozice ztracené v srpnu a září 2022. Otázkou nyní je, zda bude rally pokračovat, nebo zda by ji mohly zastavit jakékoli změny v globálním ekonomickém prostředí.

Zlato versus fiat měny: co si myslí zkušení analytici

"Zlato tu bude, zlato bude penězi, až dolar, euro, jüan a ringgit budou pouhými vzpomínkami." To je jeden z citátů, které jste si mohli přečíst při procházení internetových stránek a hledání informací o drahém kovu. Osobou odpovědnou za tento citát je Richard Russell, autor knihy "Dow Theory Letters" (Dopisy Dowovy teorie), která byla publikována v roce 1958.

Richard Russell je osobou, která označila vrchol býčího trhu v letech 1946-1966 a začátek velkého býčího trhu, který začal v prosinci 1974, takže jeho názor má možná zvláštní význam. V tomto blogu se s vámi podělíme o některé důležité informace o zlatě, které by mohly být užitečné pro začínající obchodníky, a o některé postřehy pocházející od špičkových bankovních institucí a analytiků.

Zlato: Bezpečný přístav a cenné aktivum pro diverzifikaci obchodní strategie?

Zlato bylo po celou svou dlouhou historii používáno jako přirozené peníze a uchovatel hodnoty. V dobách tržních turbulencí může investování nebo obchodování se zlatem pomoci jako nástroj řízení rizik a snížit ztráty portfolia. Zlato slouží jako pojistka proti inflaci na mnoha významných trzích, například ve Spojených státech, Velké Británii a dalších.

Zlato je jednou z nejdůležitějších a nejobchodovanějších komodit. Na trhu se zlatem se cení jeho historický význam a používá se k obchodování a výměně zboží. V současné době má hodnotu téměř 2,4 bilionu dolarů. Hodnota zlata neustále kolísá, protože se obchoduje na veřejných burzách, jejichž cena je určována nabídkou a poptávkou.

Zlato má ve srovnání s jinými druhy aktiv tendenci s vyšší pravděpodobností udržet si svou hodnotu po delší dobu. V důsledku toho může být použito jako zajištění proti inflaci, ke které dochází, když kupní síla lidí klesá v důsledku růstu cen zboží a služeb. Začínající obchodníci by však měli mít na paměti, že někdy se trhy mohou pohybovat proti jejich očekávání. S ohledem na to by měli začínající obchodníci studovat trhy, provádět důkladný průzkum a postupovat obezřetně a využívat nástroje řízení rizik, které mají k dispozici.

Spotové ceny zlata rostou, ale udrží si tuto dynamiku?

Zdá se, že spotové ceny zlata si v roce 2023 udrží dynamiku z minulého roku. Dne 5. ledna se spotové ceny zlata pohybovaly na úrovni 1 839 USD, zatímco o týden později (12. ledna) se spotové ceny zlata dostaly na 1 884 USD. Někteří analytici naznačují, že spotové ceny drahého kovu by mohly překročit úrovně zaznamenané v polovině roku 2020.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - XAUUSD Denní graf zachycený 12. ledna 2023. Rozsah data: 8. září 2022 - 12. ledna 2023. Zachycené datum: 12. ledna 2023. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Některé banky očekávají, že spotové ceny zlata v roce 2023 ještě vzrostou.

Například zpráva zveřejněná společností Credit Suisse nevylučuje prudký růst k hranici 2300 dolarů. Zpráva banky zveřejněná 10. ledna uvádí, že "pokud by se rally někdy rozšířila nad rekordní maxima z let 2020 a 2022 na úrovni 2 070/2 075 dolarů, znamenalo by to podle nás významný a dlouhodobý průlom výše, což by otevřelo cestu k 2 300 dolarům a pravděpodobně i dále".

Ekonomové Commerzbank poznamenávají, že pokud jde o spotové ceny zlata, hrají významnou roli údaje o inflaci v USA. Vzhledem k tomu, že účastníci trhu očekávají 12. ledna zveřejnění prosincových údajů o indexu spotřebitelských cen v USA, komoditní analytici Commerzbank naznačují, že by mohly spotovým cenám žlutého kovu dodat další vítr do plachet. "Trh očekává, že míra inflace klesla ze 7,1 % na 6,5 % - naši ekonomové dokonce předpokládají pokles na 6,4 %. Naposledy byla nižší před více než rokem. Údaje o inflaci v USA by mohly ceně zlata dodat další vítr do plachet vzhledem k tomu, že zpomalování inflace, které pozorujeme od léta, pravděpodobně pokračovalo i minulý měsíc," uvádí se v jejich zprávě.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - XAUUSD Měsíční graf 12. ledna 2023. Rozsah data: září 2015 - 12. ledna 2023. Zachycené datum: 12. ledna 2023. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Jiní analytici nejsou tak optimističtí, i když očekávají, že spotové ceny zlata se budou v prvním čtvrtletí roku 2023 pohybovat kolem 1 890 USD. Poslední zpráva Erste Group Research, zveřejněná 9. ledna, naznačuje, že "reálné výnosy zůstanou v 1. čtvrtletí 2023 v záporném teritoriu navzdory zvyšování sazeb Fedu. To je faktor, který hovoří ve prospěch rostoucí ceny zlata. Očekávané zpomalení globálního hospodářského růstu a klesající míra růstu zisků podniků podpoří toky bezpečného přístavu ve zlatě. V 1. čtvrtletí 2023 očekáváme mírný nárůst ceny na přibližně 1 890 USD."

Řízení rizik je při obchodování zásadní

Při obchodování a investování existují rizika. Pokud se cena aktiva pohybuje proti vašemu očekávání, může vaše strategie selhat, což může vést ke ztrátě finančních prostředků. Vytváření obchodní strategie by mělo zahrnovat důkladný průzkum trhu. Kromě toho byste měli vědět, jak používat nástroje pro řízení rizik poskytované vaším makléřem.

Když účinně řídíte riziko, získáte kontrolu nad výší svých peněz, které mohou být ztraceny v rámci obchodu nebo skupiny obchodů, tím, že omezíte celkovou částku, kterou můžete ztratit. Řízení rizik vám dává možnost tato rizika snížit, a to i v případě, že dojde k nejhoršímu scénáři.

Zajímá vás obchodování na základě makroekonomických zpráv? Zjistěte, jak tento přístup funguje, na našich bezplatných webových seminářích. Setkejte se a komunikujte s odbornými obchodníky. Sledujte a učte se z živých obchodních seancí.

Tradingové webináře zdarma Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty. ZAREGISTROVAT SE ZDARMA

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako materiál obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo výzvu k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.