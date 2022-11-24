تداول سهم أمازون قبل عطلة نهاية الأسبوع في الجمعة البيضاء

تشرين الثاني 24, 2022 20:38

لقد وصلت عطلة نهاية الأسبوع في يوم الجمعة الأسود، وفي تاريخها القصير نسبيًا، سرعان ما أصبحت واحدة من أكبر أحداث المبيعات لتجار التجزئة في الفترة التي تسبق الموسم الأكثر ازدحامًا في العادة.

دأب تجار التجزئة على الإنترنت، مثل أمازون، على الإعلان عن صفقات الجمعة السوداء طوال الأسبوع في محاولة للضغط على أكبر قدر ممكن من الإيرادات من حدث هذا العام. يصل حدث الجمعة السوداء لهذا العام خلال فترة صعبة بالنسبة لشركة أمازون، التي تأمل في تكرار تحطيم الأرقام القياسية في عطلة نهاية الأسبوع في العام الماضي. بعد وقت عصيب حتى الآن في عام 2022، هل يمكن أن تمثل عطلة نهاية الأسبوع هذه نقطة تحول للوزن الثقيل في التجارة الإلكترونية؟

تعرف على كيفية تداول أسهم Amazon أدناه.

السهم: Amazon الرمز في حسابات Invest.MT5: AMZN تاريخ الفكرة: 23 نوفمبر 2022 المدة الزمنية: 12 شهر مستوى الدخول: $95.00 المستوى المتسهدف: $139.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول أمازون - الصورة الحالية

بعد الاستمتاع بالنتائج المالية الرائعة والأداء الرائع لسوق الأوراق المالية أثناء الوباء، كان عام 2022 أقل لطفاً مع أمازون.

الأداء المالي الحديث

في الأشهر التسعة الأولى من العام، نما إجمالي صافي المبيعات بنسبة 10٪، لكن الشركة سجلت خسارة صافية قدرها 3 مليارات دولار مقارنة بصافي الدخل البالغ 19 مليار دولار في العام السابق. على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الخسارة الصافية تُعزى إلى حصة أمازون الرئيسية في Rivian Automotive، التي انخفض سعر سهمها هذا العام.

ومع ذلك، لعبت الأسعار المرتفعة دورًا أيضًا. بينما ارتفع إجمالي صافي المبيعات بنسبة 10٪، ارتفع إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 14٪، مما أدى إلى تقلص هوامش الربح. أدت هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية القاتمة والضيق العام في سوق الأسهم، إلى خسارة أسهم أمازون حوالي 45٪ من قيمتها هذا العام حتى الآن.

من المحتمل أيضًا أن يؤدي التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف طلب المستهلكين، وسيستمر في ذلك في المستقبل القريب. ومع ذلك، كانت أحدث أرقام التضخم من الولايات المتحدة، والتي تعد إلى حد بعيد أكبر أسواق أمازون، واعدة أكثر مما كان متوقعًا.

الآفاق الاقتصادية

انخفض التضخم من 8.2٪ في سبتمبر إلى 7.7٪ في أكتوبر، وهو أفضل بكثير من 8٪ التي كانت متوقعة. يشير هذا إلى أن النهج العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية قد بدأ يؤتي ثماره وأن التضخم في الولايات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل. إذا كانت هذه هي الحالة، فهي بلا شك أخبار رائعة لشركة أمازون وتجار التجزئة الأمريكيين الآخرين.

في حين أن المستهلكين سيظلون يشعرون بضغوط على دخلهم التقديري، فقد تبدأ الأمور في التحسن، وقد يؤدي العرض القوي لشركة Amazon خلال يوم الجمعة الأسود والربع الرابع المتبقي إلى تحسين ميول المستثمرين تجاه الأسهم المحاصرة.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر من قراءة الكثير في أرقام التضخم المنخفضة. في حين أن الرقم يتحرك بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، فمن المرجح أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة مقبلة، مع توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يعود إلى المستوى المستهدف عند 2٪ حتى عام 2024.

يمكن أن يحد هذا من إنفاق المستهلكين ويبقي التكاليف مرتفعة لشركة Amazon خلال العام المقبل. ومع ذلك، في أحدث النتائج ربع السنوية لشركة أمازون، صرح الرئيس التنفيذي آندي جاسي بأنهم يحققون "تقدمًا ثابتًا" في خفض التكاليف عبر شبكة الإنجاز الخاصة بهم، ويقال أيضًا أنه هنالك خطط لإلغاء حوالي 10000 وظيفة.

احتمال طويل الأجل؟

الجمعة السوداء لن تنجح أو تكسر أمازون. بغض النظر عن أداء الشركة في الربع الرابع، من المرجح أن يستمر المناخ الاقتصادي الحالي في التسبب في مشاكل.

ومع ذلك، فإن أمازون في وضع جيد للارتداد والازدهار في المستقبل. تمتلك حصة سوقية رائدة في التجارة الإلكترونية الأمريكية، وهي ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، ولديها أكثر من 200 مليون عضو رئيسي في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، تعد Amazon Web Services (AWS) أكثر الأعمال المربحة لشركة Amazon، وهي اللاعب الرئيسي في سوق الحوسبة السحابية العالمية وتستمر في التقدم من قوة إلى قوة.

نظرًا لجميع التحديات التي تمت الإشارة إليها سابقًا، انخفض سعر سهم أمازون ويتم تداوله حاليًا بسعر منخفض تاريخيًا. نسبة السعر إلى المبيعات (أي القيمة السوقية للشركة مقارنة بإجمالي مبيعاتها) هي الأدنى منذ سبع سنوات. قد يمثل هذا فرصة لشراء قطعة من شركة ذات جودة بسعر أقل.

في حين أنه من المرجح أن يستمر تقلب أسعار الأسهم على المدى القصير، فإن تقييمها المنخفض تاريخياً والتوقعات المستقبلية الواعدة قد تجعل من أمازون فرصة جذابة للمستثمرين الذين لديهم أفق زمني أطول. لكن ماذا يقول المحللون؟

توقعات سهم Amazon - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة McDonalds في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 33 تقييماً للشراء، و 2 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Amazon هو 192 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 103 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Amazon هو 139.88 دولارًا. وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 50٪ من السعر الحالي وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: TipRanks, 23 Nov 2022

مثال على فكرة تداول سهم Amazon

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Amazon كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 95 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من السعر المستهدف للمحللين عند 139 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 12 شهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Amazon:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $440 ربح محتمل ($139 - $95 * 10 سهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى أن سهم أمازون كان يتحرك أعلى خلال الأشهر القليلة الماضية.

لذلك، من الضروري ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر ، والتي تعد أحد أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائمًا مقدار ما يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر الدقيقة التي تنطوي عليها.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو العمولة، والتي يمكن أن تقلل أرباحك. باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء الأسهم الأمريكية من 0.02 دولار لكل سهم؛ ومع ذلك، هناك حد أدنى لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه كان سيؤدي إلى عمولة إجمالية قدرها 1 دولار فقط!

كيفية شراء أسهم Amazon في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في أمازون وأكثر من 4500 شركة أخرى مدرجة! من أجل شراء أسهم Amazon، اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق استثمر بجوار حسابك لفتح MetaTrader WebTrader

ابحث عن مشاركات Amazon أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني

انقر فوق أمر جديد في الجزء العلوي من الشاشة وأدخل عدد أسهم Amazon التي تريد شراءها

تم تصوير: Admirals MetaTrader WebTrader - مخطط Amazon H1 - طلب جديد. النطاق الزمني: 18 أكتوبر 2022 - 22 نوفمبر 2022. تاريخ الالتقاط: 22 نوفمبر 2022. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم Amazon يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Amazon، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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