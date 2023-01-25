الأعين على قرار سعر الفائدة بنك كندا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

كانون الثاني 26, 2023 01:28

سيكون قرار سعر الفائدة من بنك كندا (BoC) في دائرة الضوء في وقت لاحق اليوم، بينما يحرص المستثمرون والمتداولون إلى مراجعة التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 في الولايات المتحدة والمقرر نشره غدًا.

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل أعلى مستوى له في 32 عامًا في الربع الرابع من عام 2022، حيث وصل إلى 7.8 ٪ على أساس سنوي. قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول.

في أخبار أخرى، لاحظ المسؤولون التنفيذيون في Microsoft أن المبيعات ارتفعت بنسبة 2٪ فقط في الربع الأخير من عام 2022، لتصل إلى 52.7 مليار دولار. كانت هذه أصغر زيادة ربع سنوية منذ عام 2016.

من المتوقع أن تصدر Tesla (TSLA) نتائج الربع الرابع من عام 2022 والنتائج المالية لعام 2022 بالكامل بعد إغلاق الأسواق. أفاد المسؤولون التنفيذيون في Tesla أن الشركة سلمت 409000 سيارة كهربائية في الربع الرابع، وهو رقم قياسي في التسليم، لكن بعض محللي السوق يشيرون إلى أن الرقم كان أقل من التوقعات.

بنك كندا يقرر أسعار الفائدة

في وقت لاحق من اليوم، سيعلن بنك كندا قراره بشأن أسعار الفائدة. كشف استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. في اجتماعه الأخير في ديسمبر، أشار مجلس محافظي بنك كندا إلى أنه "سننظر فيما إذا كان سعر الفائدة في السياسة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم إلى الهدف". دفع الارتفاع المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس التجار إلى الاعتقاد بأن بنك كندا قد أنهى دورة تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى عمليات بيع للدولار الكندي.

في الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع أجرته هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم الرئيسي انخفض إلى 6.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر. تتمثل خطة بنك كندا في خفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، بالقرب من الهدف المحدد بنسبة 2٪. يقترح المحللون في ING أن "بنك كندا من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة يوم الأربعاء برفع 25 نقطة أساس، مما يجعل سعر الفائدة لليلة واحدة يصل إلى 4.5٪. النشاط الاقتصادي آخذ في التباطؤ، والتضخم آخذ في الانخفاض وما من المرجح أن يوصف بأنه توقف مؤقت للتقييم تم تعيينه ليشير إلى ذروة الأسعار ".

في تقريرهم المنشور في 23 يناير، أشاروا أيضًا إلى أنه، "في النهاية، ما لم تكن النتيجة متشائمة للغاية (لا يوجد رفع والادعاء بأن الأسعار قد بلغت ذروتها) أو متشددة جدًا (ارتفاع والإشارة إلى مزيد من الارتفاعات)، فإن التأثير على الدولار الكندي قد يثبت لم يدم طويلا ".

من المحتمل أن تكون طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة قد زادت

سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الخميس 26 يناير تقرير طلبيات السلع المعمرة لشهر ديسمبر. يتوقع محللو السوق زيادة بنسبة 2.1٪. جاء رقم نوفمبر في - 2.1٪، أعلى بكثير من التوقعات عند -0.6٪ وأكبر انخفاض تم تسجيله في الأشهر الـ 31 الماضية.

السلع المعمرة هي السلع المخطط لها أن تدوم لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية. نظرًا لأن إنتاج هذه العناصر المعمرة قد ينطوي على استثمارات كبيرة، فهي حساسة للوضع الاقتصادي للولايات المتحدة. يمكن أن يؤدي الرقم الإيجابي المرتفع إلى تقوية الدولار الأمريكي، بينما قد يؤدي الرقم السلبي إلى إضعاف عملة البلاد.

البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2022: هل سيحصل الدولار الأمريكي على دفعة؟

ستأتي لحظة الحقيقة يوم الخميس 26 يناير، حيث ستتاح للمستثمرين والمتداولين الفرصة لفحص البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. سيقوم مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) بنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 والذي، وفقًا لبعض المحللين، من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي.

بشكل عام، يؤدي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو رقم أفضل من المتوقع إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي، في حين أن البيانات الأسوأ من المتوقع من بيانات الناتج المحلي الإجمالي تثبط عزيمة المتداولين وتؤذي العملة الأمريكية. يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بعناية نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم الرئيسي مع تقدمه في دورة تشديد السياسة النقدية. يقترح بعض الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الإدارة القادم الأسبوع المقبل.

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